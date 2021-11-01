راشد النعيمي: كل الدعم لـ«أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتهم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بجهود ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في تطوير رياضة «أصحاب الهمم» في آسيا واستضافة المقر بالإمارات، مؤكداً دعم اتحاد الكرة لمشاريع الحركة البارالمبية الآسيوية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس «البارالمبية الآسيوية» بمكتبه بدائرة البلدية والتخطيط حيث اطلع من العصيمي على دور اللجنة البارالمبية الآسيوية والإنجازات التي تحققت خلال ترؤس ابن الإمارات لقمة الهرم الآسيوي خلال دورتين متتاليتين حتى 2023.

وقال الشيخ راشد النعيمي: كل الدعم لـ«أصحاب الهمم» من أجل تحقيق المبادرات التي تخدم هذه الفئة وصولاً إلى الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

ووجه رئيس اتحاد الكرة بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد واللجنة البارالمبية الآسيوية لتحقيق العديد من المبادرات والفعاليات ودراسة مدى إمكانية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بعد الزيارات الميدانية لمختلف مرافق كرة القدم والتقييم الكامل لأجل وضع الخطط والدراسات الخاصة بأن تكون هذه المرافق وفق مواصفات صديقة لـ«أصحاب الهمم».

وأكد الشيخ راشد النعيمي إقامة دورات تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع اتحاد الكرة للمدربين والإداريين لتطوير كرة قدم «أصحاب الهمم» حتى يحقق كل منتسب لها أهدافه المنشودة.

دعم

وتحدث ماجد العصيمي عن الدعم الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» من «القيادة الرشيدة» من أجل تأهيلهم وتمكينهم لاعتلاء المناصب القيادية الإقليمية والدولية، موجهاً الشكر إلى «القيادة الرشيدة» لدعمها غير المحدود لـ«أصحاب الهمم» من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وثمن رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية دور اتحادات كرة القدم في العالم من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحسين حياة «أصحاب الهمم» من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي تقدمها هذه الاتحادات وتخصيص ريعها لصالح «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: إن اللجنة البارالمبية الآسيوية تسعى دائماً للاستفادة من مراكز التميز من أجل دعم الدول النامية بالقارة الآسيوية وفق برنامج زيارات مختلفة لهذه الدول لتحقيق ما يصبو إليه «أصحاب الهمم» بهذه الدول.

وتحدث العصيمي عن الاتفاقية التي أبرمتها اللجنة البارالمبية الآسيوية مع الهلال الأحمر الإماراتي من أجل دعم اللجان البارالمبية الوطنية في أكبر قارات العالم، مثمناً جهود الإمارات في تنظيم كبرى الأحداث والتي مثلت علامة فارقة مما كان لها المرود الإيجابي في التطوير وتحقيق الأهداف التي من أجلها تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة.

كما تحدث العصيمي عن بطولة حلم آسيا لكرة القدم للشلل الدماغي التي استضافتها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 - 6 أبريل 2012.

وقدم رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الدعوة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي لحضور افتتاح وفعاليات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي تقام بمملكة البحرين خلال الفترة من 2 - 6 ديسمبر المقبل.

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