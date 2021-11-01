نورمحمدوف وسيدورف يطلقان «أس كي سبورتس» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة «أس كي سبورتس القابضة» التي أسسها اثنان من نجوم الرياضة، وهما أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف ونجم كرة القدم الهولندي كلارنس سيدورف، أمس عن إطلاق نادي سيدورف حبيب بيرفورمانس، وهو مدرسة لكرة القدم تعتمد منهجية تدريب فريدة تجمع بين كرة القدم وفنون القتال المختلطة.

ويتيح النادي للصغار من جميع أنحاء العالم الفرصة لتطوير قدراتهم الرياضية والاجتماعية. وستطلق الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في مركز دبي للسلع المتعددة، أبراج بحيرات جميرا في دبي، شراكات محلية وإقليمية لتشغيل نوادي تدريب في جميع أنحاء العالم بناءً على نموذج الترخيص أو المشاريع المشتركة، مع خطط لافتتاح 10 مواقع حول العالم في السنوات الخمس المقبلة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «في خطوة أخرى نحو توسيع نطاق تنوعه، يتشرف مركز دبي للسلع المتعددة بأن يكون منصة الانطلاق التي سيبدأ منها رمزان من رموز الرياضة، وهما كلارنس سيدورف وحبيب نورمحمدوف، مشروعهما الجديد. وكونهما بطلين طوال مسيرتيهما الاحترافية، من شأن هذا المشروع الجديد أن يعزّز إرثهما كفاعلي خير من خلال دعم الأجيال الجديدة من الرياضيين في دبي، ودولة الإمارات، وعلى مستوى العالم، على مدى السنوات المقبلة».

وقال كلارنس سيدورف: «منحتني كرة القدم الكثير في حياتي، وأنا ملتزم رد الجميل للمجتمع. أنا سعيد بإطلاق شراكة مع حبيب، ولدي رغبة هائلة بالتأثير إيجاباً في الجيل القادم من خلال الخبرات التي اكتسبتها على مر السنين».

كما قال حبيب نورمحمدوف: «لطالما كنت من كبار مشجعي كرة القدم وأعجبت بكلارنس، ليس باعتباره لاعب كرة قدم فقط، وإنما كرجل. إنه يتمتع بقيم ومثل عليا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لي كشريك. ولا شك في أنه سيكون لنادي سيدورف حبيب بيرفورمانس تأثير إيجابي هائل، وسيساهم في تطوير كرة القدم والمهارات الرياضية، ولكنه قبل كل شيء سيساهم في بناء أشخاص يتمتعون بالأخلاقيات والقيم، وهذا هو الأمر الأهم».

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