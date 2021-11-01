اكتمال الاستعدادات لشهر الجوجيتسو العالمي في أبوظبي

المصدر: وام

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو تحت مظلة الاتحاد الدولي خلال الفترة من 3 حتى 11 نوفمبر الحالي بصالة جوجيتسو أرينا، والنسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نفس المكان خلال الفترة من 14 حتى 19 نوفمبر، وسوف تستقبل أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية 6 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم في شهر الجوجيتسو الذي سيكون عبارة عن كرنفال استثنائي.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الاتحاد مع شركائه الاستراتيجيين من الرعاة من القطاعين العام والخاص ظهر اليوم بمقر الاتحاد، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، و محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وراشد محبوب القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة "آفاق الإسلامية للتمويل، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وخالد علي الحوسني نائب رئيس خدمات المجموعة- الشؤون الإدارية وخدمات المجموعة "أدنوك"، وسائد حجازي سلامة مدير عام مساعد بريمير موتورز، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأميرة المحرمي مدير ة برنامج " أوسس" التطوعي.

من جانبه أكد عبد المنعم الهاشمي أن استضافة البطولتين الأبرز على الأجندة العالمية خلال شهرٍ واحد في أبوظبي تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وامتلاكها لكل المقومات التي تؤهلها للخروج بتنظيم استثنائي يتحدث عنه العالم، خاصة أننا مقبلون على أكبر تجمعٍ رياضي في العالم.

وقال إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لبطولة العالم للجوجيتسو تشّكل الضمانة الأكبر لنجاحهما وتحقيق أهدافهما، لأن دعم القيادة المتواصل للرياضة والرياضيين مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعاً، ودافعاً كبيراً لفرق العمل واللجنة المنظمة واللاعبين للخروج بأفضل صورة وتحقيق إنجازات كبرى تسعد كل محبي الرياضة في الدولة وترفع علم الإمارات على منصات التتويج".

وأضاف " أبوظبي المطور الأول لرياضة الجوجيتسو في العالم، ويتزامن انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مع عددٍ من المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا، فهما تواكبان احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وعام الخمسين. ومع مرور نصف قرن من النجاحات والإنجازات العظيمة التي تحققت تحت راية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، غدت دولتنا نموذجاً يحتذى به في قيم المحبة والتسامح والتعايش. وكذلك تتزامن البطولتان مع استضافة الدولة لأهم معرض عالمي وهو اكسبو 2020 دبي، والذي يحمل قيماً واشاراتٍ مهمة للعبور إلى المستقبل".

وأشار الهاشمي إلى التحضيرات المكثّفة للمنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وقال " لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني يتمتعون بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة وأظهروا ذلك مراراً وتكراراً، وخلال تفانيهم في التدريبات والتحضيرات داخل معسكرهم الإعدادي لشهر الجوجيتسو، والتزامهم بتوجيهات الجهاز الفني. آمالنا كبيرة فيهم، وثقتنا بلا حدود بأنهم على قدر التحدي، ونؤكد لهم أن جماهير الإمارات ستكون حاضرة وبقوة لمساندتهم في كل خطوة يخطونها على البساط وصولاً إلى التتويج، وأوجه الدعوة للجماهير من أجل المشاركة بحماس في متابعة النزالات ودعم أبنائهم وهم يمثلون الوطن، ويبحثون عن التتويج للتأهل إلى دورة الألعاب العالمية 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس أنه سعيد بالعودة إلى البطولات مجدداً، من خلال حدثين هما الأضخم في العالم، وأنه لولا رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولتين لما تحقق ذلك، لأن ما يحدث شيء يتجاوز الخيال، خصوصاً مع مشاركة 6 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم في لعبة قتالية بمكان واحد خلال 20 يوماً في تلك الظروف الاستثنائية وبعد الجائحة العالمية، حيث أن كل المعطيات السابقة تمثل تحديات تفوق التصور، وتحتاج إلى فرق عمل ضخمة كي تتعامل معها للخروج بها إلى بر الأمان، ومن هنا فأنا أشكر زميلي عبدالمنعم الهاشمي، وأشكر كل فرق عمله، وكل الشركاء، وثقتي بلا حدود في نجاح البطولتين وتحقيق أهدافهما، وأبعث برسالة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات في مناسبة احتفالهم بعام الخمسين، وبمناسبة استضافة دبي لأكبر حدث في العالم يقام كل 5 سنوات وهو إكسبو 2020 دبي أقول في تلك الرسالة: شكرا لدولة الإمارات.. شكرا أبوظبي .. موطن الابداع، وأرض المبادرات، معكم تحولت أحلامنا إلى حقائق ملموسة".

في نفس السياق أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن مواكبة شهر الجوجيتسو مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، وإكسبو 2020 دبي الذي تشارك فيه 192 دولة، تؤكد قدرة الإمارات على تصدر المشهد العالمي، وتترجم رؤية قيادتها في البحث عن المركز الأول والرقم واحد، وتعزز التواصل الحضاري بين الشعوب، وقيم التسامح والتعايش.

وقال " نرحب بكل الضيوف من مختلف دول العالم، وسوف تحرص كل فرق العمل على توفير كل سبل الراحة لهم، وبيئة مثالية لخوض تجربة استثنائية في وطن الخير وأرض السلام، وقبلة التسامح، ولن ندخر أي جهد في اسعادكم جميعاً لتعودوا سفراء لدولة الإمارات في بلادكم".

من ناحيته أكد عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن أبوظبي التي توجت بالمركز الأول في العالم في السياحة الرياضية عام 2019، تمضي قدماً بثبات نحو مواصلة مسيرتها في هذا الاتجاه، والعمل على استدامة النجاح في استضافة الأحداث الكبرى، ولفت أنظار العالم..

وقال " نحن على ثقة بأن بطولتي العالم للجوجيتسو، وأبوظبي العالمية للمحترفين تنسجمان مع جهود مجلس أبوظبي الرياضي، ومن هنا فنحن نضع كل إمكانات المجلس تحت تصرف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في هذين الحدثين، بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعم نجاح الحدثين، وفي نفس الوقت نقدر جهود كل فرق العمل في الاتحاد والمتطوعين للخروج بالمهرجان العالمي في أفضل صورة".

وأضاف العواني " سوف يسمح للجمهور بالحضور في المدرجات في البطولتين بنسبة 80%، مع الاحتفاظ بنتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف مدتها 96 ساعة، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لحضور المنافسات والاستمتاع بها في صالة جوجيتسو أرينا".

وأثنى راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "آفاق الإسلامية للتمويل، الراعي الماسي لاتحاد الامارات للجوجيتسو، على الشراكة الناجحة، وقال " نشيد بشراكتنا مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو التي بدأت منذ عام 2018، لرعاية كافة فعالياته وأنشطته والمنتخب الوطني للجوجيتسو، حيث تم رصد العديد من الانجازات والمساهمات الايجابية الناتجة عن فعاليات الاتحاد، وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة شركة آفاق الإسلامية للتمويل تعزيز الدعم للاتحاد لما ارتأى من جدوى الاستثمار في الفعاليات الرياضية الوطنية. كما نجدّد التزام "آفاق" بالشراكة المجتمعية من خلال رعايتها للأنشطة التي تساهم في نشر الإيجابية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيّبة، ومنها الفعاليات الرياضية التي تشكل بطولة الجوجيتسو إحدى أبرز محطاتها".

وأكّد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الاتحاد حرص أن تكون جلسة اليوم مع شركائه غير تقليدية، وأن تكون حول مائدة حوارية يتحدث فيها الاتحاد مع رعاته الاستراتيجيين، تقديراً للشركاء من أجهزة ومؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام.

وقال " تشهد بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام في الفترة من 3 - 11 نوفمبر مشاركةً نوعية للاعبين ضمن منافسات الناشئين والشباب والرجال، فيما يستعد نجوم منتخبنا لتسجيل حضور قوي ومميز يليق بحضور دولة الإمارات في عالم الجوجيتسو، وتشهد هذه النسخة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة على صعيد اللاعبين والدول. أما بطولة أبوظبي العالمية فهي منتج إماراتي بامتياز وهدية دولة الإمارات إلى مجتمع الجوجيتسو العالمي، حيث تستضيف أبرز نجوم الجوجيتسو الذين يحتلون أعلى تصنيفات الجوجيتسو العالمية".

وأشار الشامسي إلى وصول اعداد المشاركات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى نسب فاقت الأعداد المتوقعة، معتبراً أن الإقبال الكبير خير دليلٍ على ثقة نجوم العالم بتميّز الفعاليات التي تنظمها العاصمة أبوظبي، وحرصهم على المشاركة في البطولة التي بات لقبها هو الحلم لجميع الأبطال.

وأوضح أن المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو سيتنافسون للظفر بالألقاب والميداليات إلى جانب جوائز نقديةٍ هي الأضخم في عالم الجوجيتسو، حيث وصلت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى نحو ثلاثة ملايين درهم إماراتي، ما يمثّل عامل جذبٍ إضافي للرياضيين للوقوف على بساط نزالات البطولة.

وقدمت أميرة المحرمي مديرة فريق أوسس التطوعي شرحا تفصيليا لدور المتطوعين في البطولة، منذ استقبال الضيوف وحتى مغادرتهم أبوظبي في يوم 20 نوفمبر مشيرة إلى أنه تم اختيار 72 متطوعا ومتطوعه لتقديم خدماتهم لكل الضيوف من لاعبين ومدربين وحكام ورؤساءوفود واعلاميين وجماهير، على مدار الساعة في كل التخصصات المطلوبة، وأن غرفة العمليات في الطابق الثالث سرف تكون مؤشر أداء لقياس سرعة الاستجابة في كل المتطلبات.

وأكد المقدم الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير اتحاد الشرطة الرياضي حرص وزارة الداخلية على التواجد الفاعل في مثل هذه الفعاليات الكبرى، وقال " يسعدني اليوم التواجد كممثلٍ عن وزارة الداخلية الشريك الحكومي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، هذا الصرح الرياضي الذي نعتز به ونفتخر بما يحققه من منجزات محلية وإقليمية وعالمية، ونؤكد حرص اتحاد الشرطة الرياضي واجهة وزارة الداخلية على الصعيد الرياضي على تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والاتحادات الرياضية وبشكل خاص اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي تربطنا به علاقة استراتيجية متواصلة ومتجددة بما نملك من أهداف متشابهة في دعم قدرات الكوادر الوطنية، وتأهيل العناصر لتمثيل الإمارات بما يليق بسمعتها ومكانتها العالمية الرفيعة".

وأضاف " نود أن نلفت انتباه الجماهير الراغبة في حضور البطولة أن فحص الـ 96 ساعة ضرورة أيضا لأبنائهم وأطفالهم إذا رغبوا في الحضور، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة ترتقي لطموحات الجميع وتعزز نجاحات الإمارات في استضافة أهم المحافل الرياضية الدولية".

في نفس السياق أكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية أنه سيتم توفير تغطية تليفزيونية استثنائية للحدث، أكبر من أي بطولة سابقة، وأنه سيتم التركيز أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج المتخصصة ولقاءات النجوم والمشاهير والأبطال، بمساحات زمنية كبيرة تجعل المشاهدين وكأنهم في قلب الحدث، مؤكداً ان أبوظبي الرياضية ستكون جزءاً من الحدث وعضواً فاعلاً في الفريق المكلف بإخراجه في أفضل صورة بما يليق بدولة الإمارات.

وقال سائد حجازي سلامة، مدير عام مساعد مبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز " حرصت بريمير موتورز على دعم رياضة الجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو لأكثر من عشر سنوات. وتوفر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصةً رائعةً لاستضافة نخبة لاعبي العالم للتنافس معاً، ونتطلّع إلى رؤية منافسات حماسية يُتوّج في ختامها أبطال العالم في الجوجيتسو".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز