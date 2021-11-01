500 دراج في الجولة التحضيرية لـ «تحدي سبينس دبي 92»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك عشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية في دولة الإمارات أول من أمس في أول جولة تحضيرية لخوض غمار تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظم فعالياته بتاريخ 18 فبراير 2022. وعرفت الجولة التحضيرية اهتماماً كبيراً لدى هواة ركوب الدراجات الهوائية، وهو الأكبر منذ خمس سنوات، بتسجيل ما يزيد على 500 شخص، حيث انطلق المشاركون في اختبار بدني وذهني لمسافة 37 كيلومتراً على مسار القدرة لركوب الدراجات الهوائية، ولمساعدة الدراجين في الاستعداد التام واستعادة اللياقة اللازمة للسباق، فستقام ثلاث من الجولات التحضيرية الأخرى في مسار القدرة للدراجات الهوائية بدبي.

يقام تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بالشراكة بين كل من مجلس دبي الرياضي وسبينس وإذاعة دبي 92، وهو واحد من أرقى الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط والتي تستقطب آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم. واحتفل السباق في عام 2020 بمرور 11 عاماً على انطلاقه بمشاركة كاملة في كل من الجولات التحضيرية والسباق الرئيسي.

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