عبدالرحمن فلكناز: «مونديال الكريكيت» بين الأربعة الكبار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبدالرحمن فلكناز الشريك المؤسس لمدينة دبي الرياضية رئيس مجلس دبي للكريكيت، أحد أبرز الشخصيات الداعمة لتطوير رياضة الكريكيت على مستوى الدولة أن بطولة كأس العالم للكريكيت التي تحظى الإمارات باستضافة منافساتها في أبوظبي ودبي والشارقة حتى 14 الجاري دخلت مرحلة الجد مع وصول منافساتها إلى الدور الثاني، وقال: المنافسات التمهيدية التي جمعت 12 منتخباً أظهرت حجم المنافسة الكبيرة بين المنتخبات، وتوقع أن يكون اللقب محصوراً بين 4 منتخبات من الكبار، وهي باكستان والهند وإنجلترا وأستراليا .

مكسب

وأشار عبد الرحمن فلكناز إلى أن استضافة الإمارات الحدث مكسب كبير للدولة وللرياضة الإماراتية، وتعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات الدولة على الصعد كافة الرياضية والسياحية والتجارية في ظل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

جهود

وأشار فلكناز إلى أن الجهود الكبيرة التي قام بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت وأعضاء مجلس الإدارة كانت وراء إسناد مهمة استضافة المونديال للإمارات.

وتوقع عبدالرحمن فلكناز أن تشهد فترة إقامة منافسات البطولة رواجاً سياحياً وحضوراً مكثفاً من قبل عشاق ومحبي رياضة الكريكيت على مستوى العالم.

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