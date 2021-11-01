اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتمل وصول المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنطلق منافساتها عصر غدٍ الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم وتستمر إلى يوم 06 نوفمبر، ويشارك فيها ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم، هم: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، البرتغال.

مباراة الإعلاميين

وتقام في الخامسة عصر اليوم مباراة ودية تجمع بين فريق اللجنة المنظمة مع فريق الإعلاميين، التي تقام سنوياً كما جرت العادة في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وتقام قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات الرسمية، لتعزيز العلاقة والتأكيد على تكامل الأدوار بين الطرفين في تحقيق نجاح البطولة.

انطلاق

تنطلق منافسات البطولة في الساعة الرابعة والربع مساء غدٍ، حيث تقام أربع مباريات في اليوم الأول، ويدشن منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة، كما يواجه منتخبنا الوطني في الساعة الخامسة والربع في مباراة قوية مع منتخب إسبانيا، ويلعب منتخب روسيا بطل العالم مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا الربع، فيما يواجه منتخب إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة، منتخب الباراغواي في الساعة الثامنة مساءً.

وتستمر المنافسات يوم الأربعاء 3 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب السنغال في الساعة الرابعة عصراً، ويلتقي منتخب الإمارات مع منتخب البرتغال في الساعة الخامسة والربع، كما يلتقي منتخب الباراغواي مع منتخب روسيا في الساعة السابعة إلا ربع، ويلتقي منتخب إيران مع منتخب اليابان في الساعة الثامنة مساءً.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 04 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب الباراغواي، ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب إسبانيا، ويلتقي منتخب السنغال مع منتخب الإمارات، فيما يلتقي منتخب روسيا مع منتخب إيران، وتنطلق منافسات دور نصف النهائي في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 05 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم السبت 06 نوفمبر 2021.

تدريبات

بدأت المنتخبات في إجراء تدريباتها على ملعب التدريب في استاد كأس القارات على شاطئ كايت بيتش، كما تواصل خوض المباريات الودية بين الفرق المشاركة استعداداً للمنافسات الرسمية في البطولة، وخاض منتخبنا الوطني أول من أمس مباراة ودية غير رسمية مع منتخب الباراغواي أقيمت على الملعب الرئيسي للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز