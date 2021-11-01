«بادل سكوير» أول نادٍ يتعاقد مع محترف أجنبي

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

أصبح «بادل سكوير» أول نادٍ إماراتي وعربي يتعاقد مع محترف أجنبي في لعبة البادل تنس، وهو اللاعب الإسباني باقيتو نافارو الملقب بـ «الساحر» والمصنف الثالث عالمياً في اللعبة، وأعلن النادي الوليد ومقره في عجمان عن تعاقده مع اللاعب باقيتو .

وتم التعاقد مع اللاعب بحضور سعود المندوس رئيس مجلس الإدارة وفارس المندوس الرئيس التنفيذي، وكان النادي قد استضاف اللاعب الإسباني باقيتو نافارو أخيراً في حفل الافتتاح الرسمي، وقدم مباراة استعراضية مع مجموعة من اللاعبين المحترفين وسط حضور جماهيري كبير.

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