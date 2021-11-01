«الروح الإيجابية» بـ«الأهلية الخيرية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت مبادرة «الروح الإيجابية» فعالية جديدة ضمن تحدي دبي للياقة، وذلك في المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي، بمشاركة أكثر من 900 طالب وطالبة، بالتعاون مع الشرطي منصور من إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.وأكد العميد خالد علي شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتقام للعام الخامس على التوالي، تدل على أن إمارة دبي دائماً سباقة في إطلاق المبادرات القوية، والتي لا تظهر نتائجها الإيجابية فقط في المجال الرياضي، بل تمتد لتشمل المجالات كافة.

وأوضح أن مشاركتهم تنقسم إلى محورين، فعاليات خاصة بموظفي شرطة دبي، وهناك مشاركات من ضمن جدول فعاليات «تحدي دبي للياقة» وتم تشكيل فرق تخصصية للمشاركة في هذه الفعاليات، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات الموجهة لأفراد المجتمع كافة.

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