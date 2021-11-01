«معكم لحياة نشطة».. مبادرة «الصحة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «معكم لحياة نشطة» تتضمن مجموعة من الفعاليات ضمن مشاركتها في «تحدي دبي للياقة» 30 × 30، وتستهدف الفعاليات الموظفين والمجتمع بشكل عام، لتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية مرتبطة بالغذاء الصحي والنشاط البدني، بما يتواكب مع مؤشرات الأجندة الوطنية بخفض معدلات الإصابة بالأمراض والسمنة، وتدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن المبادرة تهدف لنشر الوعي بأهمية النشاط البدني في تمكين الموظفين وأفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية تساهم في المحافظة على الصحة للحد من أمراض السكري والسمنة والقلب وتحسين الصحة النفسية وتحفيز الطاقات الإيجابية ونشر السعادة وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يساهم في بناء مجتمعي صحي وسعيد ومنتج.

ونوه بأن برنامج «معكم لحياة نشطة» أحد البرامج الصحية التوعوية التي تنفذها الوزارة لمكافحة السمنة وفق محاور وأنشطة لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع وضمن البرنامج الوطني لخفض معدل السمنة واليافعين وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية وخلق بيئة داعمة للصحة تساهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية.

تجديد الطاقة

وأوضحت نوف خميس نائبة مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، أن ممارسة النشاط البدني وتبني أنماط حياة صحية يسهمان في تجديد الطاقة وتحسين المزاج للمجتمع والموظفين لتحقيق أهدافهم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التركيز وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتعزيز الصحة النفسية وتغيير المفهوم التقليدي الذي يحصر ممارسة النشاط البدني بالصالات الرياضية.

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