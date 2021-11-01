6 ناشئين مرشحون لجائزة الإبداع الرياضي

المصدر: دبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، بدعم الناشئين المتميزين وتكريمهم، أعلنت الجائزة عن أسماء 6 رياضيين ناشئين مبدعين لتصويت الجمهور، وهم: محمد سعيد العامري، الفروسية، الحاصل على المركز الأول في سباق البطولة العالمية للقدرة والتحمل في سلوفاكيا، وسيف جاسم المنصوري، الجوجيتسو، الحاصل على الميدالية الفضية لفئة الناشئين في بطولة العالم للجوجيتسو المنظمة من الاتحاد الدولي، واليازية طارق عبد السلام، الجمباز، الحاصلة على الميدالية الفضية في البطولة الدولية بالمجر، ورحمة خلفان المرشدي، الملاكمة، الحاصلة على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالإمارات، وسلوى أحمد المنصوري، الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب تحت 21 سنة بماليزيا، ويوسف راشد المطروشي، السباحة، والحاصل على 4 ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة في الكويت وقطر بالإضافة إلى مشاركته في «أولمبياد طوكيو 2020»، وسيتم اختيار 3 ناشئين من الستة، خلال الاستفتاء الجماهيري، الذي يستمر التصويت فيه حتى 21 ديسمبر المقبل عبر التطبيق الذكي للجائزة ( Mbrawards ) وقناة دبي الرياضية، لتكريمهم في حفل الدورة الحادية عشرة لجائزة الإبداع الرياضي الذي يقام 9 يناير المقبل.

وتولي الجائزة اهتماماً كبيراً بفئة الناشئين المبدعين وتحرص على تكريمهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والسير على درب البطولات ، حيث تم تكريم 38 رياضياً ناشئاً خلال الدورات الماضية، وستواصل الجائزة تكريم مجموعة جديدة خلال يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن القطاع الرياضي في الدولة شهد نمواً كبيراً في الرياضات التي تمارس في الدولة وكذلك في أعداد الممارسين من مختلف الفئات العمرية وفي مقدمتها فئة الناشئين الذين قدموا مستويات مبهرة وحققوا نتائج مميزة.

وجاء توجيه سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة لدعم هذه الفئة من المبدعين وتكريمهم في الحفل الكبير وبحضور كبار المسؤولين والأبطال، ليكون حافزاً لهم للتألق وتحقيق إنجازات أكبر كما يجعل التكريم منهم قدوة لأقرانهم الناشئين للسير على خطى التميز والإبداع.

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