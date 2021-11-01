«ريجا» بطل «أبوظبي العالمية للسلة الثلاثية»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توج فريق ريجا اللاتفي، بلقب بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بفوزه على فريق يو بي الصربي، 21 ــ 18، ونال لاعبه كارليس لاسمانيس، جائزة أفضل لاعب، والصربي مايستروفيتش جائزة تحدي الرميات الثلاثية، والفلبيني ديفيد كارلوس جائزة تحدي الرميات الهوائية «الدنكرز»، وتسلمها بعد تقديمه عرضاً استعراضياً أبهرالجماهير.

نظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وحضر مراسم التتويج محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد العواني أن المباراة النهائية شهدت أداء راقياً، وتنافساً كبيراً، وسط تشجيع الجماهير، وأشاد بالمستوى الرائع للفرق المشاركة في البطولة العالمية.

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