تتويج الفائزين بأشواط الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في مزاينة سويحان

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

شهد ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان تتويج الفائزين بأشواط الحقايق المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأسفرت نتائج شوط حقايق لأصحاب السمو الشيوخ، محليات، عن فوز «بنت الريح» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، تلتها «امتياز» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ثم «العنود» للأمير تركي بن محمد بن ناصرآل سعود من السعودية.

وفازت بشوط حقايق تلاد لابناء القبائل 1 - محليات، «مياسة» لعلي مرشد المرر، تلتها «الواعية» لمحمد عنوده العامري، ثم «فعايل» لعلي المنصوري، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، نالت «نيران» لعبدالعزيز القحطاني بالمركز الأول، وجاءت «مغثة» لعبدالله المنهالي ثانية و«شواهين» لعمرالكثيري ثالثة، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح - محليات، فازت ضي لخالد الساعدي بالمركز الأول، تلنها «وسم» لعمار الرشيدي و«سرابة» لعلي الهناني من سلطنة عمان، وحصدت «عطو» لمحمد الراشدي المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل، تلتها «شذا» لسالم طارش المنصوري، و«صدا»لسلطان المنهالي.

ونال صدارة شوط يحقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي 1 «رمز» - محليات، «بنت صوغان» لعبدالعزيز القحطاني تلتها «بينونة» لحسين حسن المحرمي، و«نود» لعبدالله الكواري من قطر، وفي شوط مفاريد شرايا البناء القبائل رئيسي 2 «رمز»، حصدت مياسة لمالكها مصبح علي مصبح المعمري من سلطنة عمان على المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت شواهين لمالكها حسين سالم حسين شعيل الهاجري، وفي المركز الثالث زعامة لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.

وفازت «مويقة» لمالكها يافور العامري بالمركز الأول بشوط شوط حقايق تلاد لابناء القبائل 1 مجاهيم، تلتها «مخوفه» لسعيد الراشدي، و«هيافه» لعبدالله مبخوت المنهالي، كما فازت بشوط حقايق تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم، «الذاير» لمبارك شجاع الدوسري من السعودية، تلتها «وحيدة» لمحمد المنهالي، و«العطيب» لعيد المنصوري.

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائ لمجاهيم، فازت «الوافيه» لمبارك حريك المنهالي بالمركز الأول، تلتها «بصمه بن مرزق» لمحمد المنهالي، و«مهيظه» لـيمنى سويدان المنهالي، فيما حصدت «وحيدة» لساري المزروعي المركز الأول في شوط شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي 1 «رمز» - مجاهيم، تلتها «رياسه» لساري بلوش المزروعي، و«مخوفة» لمحمد العامري، وفازت بشوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي 2 «رمز» - مجاهيم، «وعد» لمحمد العامري، تلتها «هقوة» لمحمد صالح المنهالي، و«الخليجية» لمحمد صالح العامري.

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