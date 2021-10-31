3 مرشحين لرئاسة اتحاد الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

علم «البيان الرياضي» أنه تقدم لخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الطائرة لدورة 2020 - 2024، 3 مرشحين هم، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم «الوصل»، والدكتور أحمد المطوع «النصر»، وعبد الله الدرمكي «العين».

وتقدم 9 مرشحين للعضوية، وهم الدكتور باسم النقبي «خورفكان»، عبد الله الدحيل «شباب الأهلي»، جمال المطروشي «عجمان»، علي سالم «الجزيرة»، يوسف المناعي «الرمس»، عوض المنصوري «بني ياس»، وعبد العزيز السلمان «حتا»، وعلي مصبح «اتحاد كلباء»، وأسامة قرقاش «الوحدة»، فيما تقدمت نورة الحمر، «سيدات الشارقة» للمقعد النسائي، ومنصور الكتبي «مليحة» لمقعد الشباب.

وتعلن لجنة الانتخابات بالاتحاد يوم 10 نوفمبر رسمياً قائمة المرشحين للانتخابات، حيث أغلق باب الترشح أمس.

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