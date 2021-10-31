«تجارة وصناعة الشارقة» تدعم «القوس والسهم»

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

وقع اتحاد القوس والسهم مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتوحيد جهود دعم رياضة القوس والسهم الأولمبية، قام بتوقيع المذكرة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، وعبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد العوضي المدير العام للغرفة، وحسن المزروعي الأمين العام للاتحاد،.

ووفق المذكرة سيتم تعزيز التعاون بين الجهتين، بما يدعم استراتيجية الاتحاد وجهوده في بناء قاعدة من الممارسين للعبة الأولمبية، ونشرها وزيادة البطولات التي تسهم في صقل المواهب، من خلال تبني سياسة مد الجسور مع كل الجهات، التي من شأنها أن تعزز عملية التطور على المدى البعيد.

وعبر حسن المزروعي عن تقديره لجهود الغرفة في دعم اللعبة، بما يصب في صالح أبناء الوطن وقال: نتطلع إلى أن تشكل الشراكة نموذجاً للتعاون بين مؤسستين وطنيتين في المجال الرياضي والمالي، وخصوصاً أن الغرفة تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجالها، ونأمل الاستفادة من دعمها وخبراتها للعمل معاً لتحقيق أهداف وطنية شاملة.

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على مد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات في الإمارة للقيام بدورها المجتمعي، وفقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برعاية المبادرات التي من شأنها نشر ثقافة الرياضة في المجتمع وجعلها أسلوب حياة كل فرد، فضلاً عن تعزيز البيئة الرياضية الملائمة لرفع مستوى الشباب رياضياً وتنمية مواهبهم وصقلها، مؤكداً حرص الغرفة على تسخير كل إمكاناتها لتحقيق متطلبات مذكرة التفاهم ليجني كل طرف الفوائد، التي تعود من مثل هذه الشراكات في العمل المجتمعي والرياضي.

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