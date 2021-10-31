20 حكماً دولياً من الإمارات في المبارزة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تشهد رياضة المبارزة في الدولة نمواً ملحوظاً ليس على مستوى اللاعبين وحسب، وإنما حتى على مستوى التحكيم، إذ بلغ عدد الحكام المواطنين المعتمدين من الاتحاد الدولي للمبارزة 20 حكماً بعد حصول الثلاثي خليفة الزرعوني وعلي المرزوقي وعمران البلوشي على الشارة الدولية، وبواقع 17 حكماً من الرجال و3 سيدات. وتواصل رياضة المبارزة بقيادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، رحلة التطور والازدهار من خلال استقطاب المواهب والكفاءات وتأهيلها سواء على المستوى الفني أو الإداري.

خطط استراتيجية

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمينة العامة لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن الاتحاد وضع مجموعة من الخطط الاستراتيجية والأهداف، ومن ضمنها صقل وتطوير اللاعبين المواطنين ليس فقط في الملاعب وإنما بالتأهيل فنياً وتقنياً وإدارياً، ويأتي تأهيل العناصر الشابة في برنامج الشارة الدولية في التحكيم من الاتحاد الدولي للمبارزه لسلاحي السابر والايبيه، انسجاماً مع برنامج التطوير وتمكينهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن تأهيل الكفاءات الشابة يعد فرصة أمام هذه المجموعة لتحكيم جميع مسابقات المبارزة المحلية والدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

شارة دولية

وأضافت المطروشي لـ«البيان الرياضي»، إن عملية تأهيل اللاعبين للالتحاق بسلك التحكيم، ستتم على ثلاث مراحل وكانت هذه المرة في العاصمة الأوزبكية طشقند، وقالت: حصول شبابنا على الشارة الدولية يندرج ضمن الأهداف التي نتطلع إليها لتطوير اللاعبين والاستفادة من خبراتهم في المستقبل للإسهام في تطوير اللعبة، وتمثيل دولتنا الحبيبة في المحافل الخارجية، وهناك خطط مستقبلية في تنمية مهارات اللاعبين وابتعاثهم للدورات التدريبية داخلياً وخارجياً ونيل الشهادات على الصعيدين القاري والدولي، ونفخر بابن وابنة الإمارات إذ أثبتوا وجودهم بقوة في الساحة المحلية في فترة وجيزة وحققوا العديد من الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز