«التبر» بطل الأريام لـ «الشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج المحمل «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير بطلاً لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في الجولة الختامية لسباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً الموسم الحالي.

واحتل المركز الثاني في السباق «لطام» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحل في المركز الثالث «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورابعاً جاء «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي، أما المركز الخامس فكان من نصيب «السرب» للحر راشد خادم المهيري، وفي المركز السادس «عاتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما ذهب المركز السابع لـ «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وثامناً حل «داحس» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أما المركز التاسع فكان من نصيب «براق» لأحمد محمد راشد الرميثي وعاشراً حل «نزاع» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وسعيد حميد المهيري مسؤول المرسى.

وفي الترتيب العام للموسم جاء المحمل «براق» لأحمد محمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في المركز الأول بعد أن جمع أكبر رصيد من النقاط في السباقات التي نظمها النادي لهذه الفئة.

من جهته وجه ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة للمشاركين في السباق وكل سباقات فئة 43 قدماً، مؤكداً أن الجميع قدم صورة رائعة من خلال الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط عقب التوقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما وجه التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أن سباق الأريام كان مسك ختام فئة 43 قدماً، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى ولقب بطل الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز