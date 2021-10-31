شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حققت فرق شباب الأهلي والبطائح والوحدة الفوز في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، وجاء فوز حامل اللقب شباب الأهلي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة بنتيجة 80-67.

فيما حقق الوحدة الفوز خارج ملعبه أيضاً على النصر بنتيجة 90-87، وكان البطائح هو الوحيد الذي فاز في ملعبه على ضيفه الوصل بنتيجة 79-69، وبهذه النتائج انفرد شباب الأهلي بصدارة الترتيب وفك الارتباط بينه وبين منافسيه الشارقة والنصر، حيث وصل للنقطة التاسعة، فيما للشارقة والنصر 8 نقاط، وارتفع كل من البطائح والوحدة للنقطة السابعة، بينما للوصل 5 نقاط.

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