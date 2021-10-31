شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة
حققت فرق شباب الأهلي والبطائح والوحدة الفوز في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، وجاء فوز حامل اللقب شباب الأهلي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة بنتيجة 80-67.
فيما حقق الوحدة الفوز خارج ملعبه أيضاً على النصر بنتيجة 90-87، وكان البطائح هو الوحيد الذي فاز في ملعبه على ضيفه الوصل بنتيجة 79-69، وبهذه النتائج انفرد شباب الأهلي بصدارة الترتيب وفك الارتباط بينه وبين منافسيه الشارقة والنصر، حيث وصل للنقطة التاسعة، فيما للشارقة والنصر 8 نقاط، وارتفع كل من البطائح والوحدة للنقطة السابعة، بينما للوصل 5 نقاط.