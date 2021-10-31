الشارقة والنصر يتصدران «رجال اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اعتلى فريقا الشارقة والنصر، قمة ترتيب دوري رجال كرة اليد عقب ختام الجولة السادسة، لمنافسات الدور التمهيدي للبطولة، وجاء تصدر الشارقة بفارق الأهداف عن النصر ولكل منهما 15 نقطة، عقب الفوز على الوصل 33/23، وفوز النصر على شباب الأهلي 27/23، ليتراجع فريق شباب الأهلي عن القمة التي تربع عليها خلال الجولتين السابقتين، ويتوقف رصيده عند 14 نقطة وضعته بالمركز الثالث.

جاءت هذه النتائج في ظل تأجيل عدد من المباريات لبقية الفرق، لمشاركة العين والجزيرة حالياً في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية للأندية، بمدينة الحمامات التونسية، لذلك أصبح الجزيرة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط من 3 جولات وبفارق الأهداف عن فريق مليحة السادس من 4 جولات، والعين سابعاً برصيد 5 نقاط من 3 جولات، وأخيراً فريق دبا الحصن في المركز الثامن، برصيد 5 نقاط من 5 جولات.

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