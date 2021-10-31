الإعلان عن أبرز اللاعبين المشاركين في بطولة AVIV دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الجولة الأوروبية، أمس، عن أبرز اللاعبين المشاركين في بطولة AVIV دبي، التي تقام على ملعب النار، في عقارات جميرا للغولف، في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، حيث تبلغ قيمة جوائزها 1.5 مليون دولار أمريكي، وذلك قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2021 «بطولة دي بي ورلد»، والتي تختتم منافساتها لهذا العام في دبي، على ملعب الأرض.

سينضم اللاعبان الفائزان في السباق إلى دبي، تومي فليتوود ومارتن كايمر، إلى اللاعب المدافع أنطوان روزنر، والمصنف العالمي 27، بول كيسي، ليشكل اللاعبان العالميان ميداناً دولياً قوياً في بطولة AVIV دبي، الحدث قبل الأخير في موسم السباق إلى دبي 2021.

كما سيشارك الكابتن في كأس رايدر الأوروبية، بادراج هارينغتون، واللاعب الصاعد في كأس رايدر، بيرند ويسبرغر، البطولة، إلى جانب مات والاس، الفائز بالجولة الأوروبية أربع مرات، والفائزين السابقين في سلسلة رولكس، مين وو لي، ورافا كابريرا بيلو، وقد فاز الأخير مؤخراً بالبطولة الوطنية الأولى في مدريد، بأداء استثنائي، في وقت سابق هذا الشهر.

وقال روزنر: «من الرائع دائماً أن أعود للعب في دبي، وأنا متحمس جداً للدفاع عن لقب جولة أوروبية، الذي حققته لأول مرة العام الماضي».

وأضاف: «لدينا أسبوعان من التميز في ملاعب عقارات جميرا للغولف، لنختتم السباق إلى دبي، ولدي ذكريات جميلة هنا من العام الماضي، لذلك، أود أن أضيف إلى تلك الأوقات الرائعة، أسبوعاً آخر متميزاً في دبي».

وقال فليتوود، الفائز بالجولة الأوروبية خمس مرات: «أنا متحمس للمشاركة في بطولة AVIV دبي، ولعب دورة النار، لأول مرة بشكل تنافسي».

«دبي هي الوجهة المثالية للغولف، خاصة في هذا الوقت من العام، حيث يمكنك الاستمتاع بالطقس الدافئ، والمرافق ذات المستوى العالمي. نحن محظوظون لأننا نلعب أسابيع متتالية في ملعبين رائعين في ملاعب جميرا للغولف، لذلك، لا يمكنني الانتظار للعودة إلى هناك».

ترحيب

وقال مايك فراين، الرئيس التنفيذي لعيادات AVIV دبي: «يشرفنا أن نرحب بلاعبي الجولة الأوروبية المشاركين في بطولة AVIV دبي. ويسعدنا الإعلان عن تطوير برنامج متخصص لمساعدة لاعبي الغولف المحترفين والهواة، على تحسين أدائهم البدني والذهني، وإطالة مسيرتهم المهنية. تم تطويره من قبل فريق AVIV الطبي، والدكتور شاي إفراتي مدير المجلس الاستشاري الطبي في AVIV، حيث نقوم باستخدام العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT)، لإطلاق قدرات التجدد الذاتي للجسم، وقد ثبت أنه يعزز القدرة على التحمل، ويحسن قوة الجسم، ويقلل من الالتهابات المرتبطة بالألم».

تقام البطولة هذا العام، برعاية عيادات AVIV الطبية، شريك الرعاية الصحية لشركة موانئ دبي العالمية، والتي تقدم برامج طبية وتخصصية لعلاج آثار الشيخوخة، عن طريق تحفيز العملية الطبيعية لتجديد خلايا الجسم.

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