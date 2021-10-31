«الشارقة الرياضي» يعتمد برنامج دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وجه مجلس إدارة الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على تفضله باستقبال عبد العزيز العنبري المدرب السابق للفريق الأول لنادي الشارقة، كما أعرب عن امتنانه وتقديره لثناء سموه على الجهد المبذول من المجلس لتطوير الرياضة بالإمارة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لمواصلة الجهد ولمزيد من التميز في الأداء بكل إدارات ولجان المجلس.

جاء ذلك في الكلمة التي استهل بها عيسى هلال الحزامي اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أخيراً بنادي الشارقة الرياضي، والذي شهد جملة من القرارات أهمها اعتماد برنامج دورة كلباء للألعاب الشاطئية التي ستقام بمدينة كلباء من 11 إلى 20 نوفمبر، كواحدة من مبادرات المجلس لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وإبراز الواجهة الحضارية لمختلف مدن الإمارة، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة للدورة برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس لتوفير كل ضمانات النجاح لنسختها الأولى، التي ستقام على جوائز للفائزين مجموعها نصف مليون درهم، وتشمل سبعة ألعاب هي: كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والجري لمسافة 10 كلم والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون.

وناقش المجلس خلال اجتماعه التحضيرات الخاصة بالدورة السابعة للطواف الدولي للدراجات، واستعرض عبد الله الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي تقريراً عن أداء اللجنة وخطة عملها، كما استعرض الدكتور عبد الله بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي مشروع «برنامج الجماهير» الخاص بتقييم مردود الخدمات التي يقوم بها المجلس، كما قدم المهندس عادل صالح الحمادي رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي تقريراً عن الهويّة الجديدة للمجلس، وسبل تعزيزها مع الجمهور والشركاء.

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