إسلام ماخاتشيف على خطى نور محمدوف

المصدر: أبوظبي - وام

حقق الداغستاني إسلام ماخاتشيف، فوزاً رائعاً على النيوزيلندي دان هوكر، في نزال «UFC 267»، بصالة الاتحاد أرينا، بحلبة مرسى ياس، واعتمد على تقنية إخضاع الخصم بحركة كيمورا السريعة، خلال أقل من دقيقتين ونصف، منتزعاً إعجاب الجماهير، وتقدم للمركز الخامس، في طريقه للفوز بلقب الوزن الخفيف، الذي سبقه إليه قدوته البطل العالمي المعتزل، حبيب نور محمدوف.

وأكد ماخاتشيف، أنه حقق 9 انتصارات متتالية، وقال: شكراً للإمارات من القلب، والتي تمنحني المنافسة بملاعبها، فرصة المنافسة على اللقب، وأنا واثق بقدراتي، ومتأكد أنني سأنجح، وشكّل فوزي الأخير، إنجازاً مهماً لي، وآمل أن أحقق تطلعات الجمهور الذي يتابعني ويؤمن بقدراتي.

وتوقع ماخاتشيف أن تسفر النزالات المقبلة، والتي تجمع داستن بورييه، والبطل الحالي تشارلز أوليفيرا، وجاستين راي غيثي المصنف الثاني عالمياً، ضد مايكل تشاندلر المصنف الرابع، عن تأهله، ليكون أول اسم ضمن القائمة للتنافس مع الفائز.

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