إنجاز جديد لبناء الأجسام الإماراتي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالنتائج المميزة التي حققها لاعبو الإمارات في بطولة «مصل شو»، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي واختتمت أول من أمس، بإشراف الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والاتحاد الدولي لبناء الأجسام، بعد الفوز بلقب بطل الأبطال في أربع فئات من مجموع ستة ألقاب وهو يعد إنجازاً في تاريخ اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد: لقد كانت بطولة قوية جداً بمشاركة بارزة لأفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، ويسرنا الأداء المميز الذي قدمه جميع اللاعبين ومنهم لاعبو الإمارات، وسعداء للجهود التي قادت إلى أن تخرج البطولة بشكل منظم وجيد من كافة الجوانب، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام وفريق العمل.

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