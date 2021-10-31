حبيب نور محمدوف يزور معسكر منتخبنا الوطني للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم الاتحاد الدولي واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر المقبل.

وفي الوقت الذي يضع فيه الجهاز الفني لمساته الأخيرة على خطط أداء اللاعبين وتكتيكاتهم في البطولة، قام البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف مساء السبت بزيارة المعسكر التدريبي للمنتخب، وتوجيه كلمة للاعبين تشجعهم للظهور بأفضل مستوى، وتنقل لهم خلاصات تجربته الملهمة، التي قادته إلى تحطيم كل الأرقام القياسية العالمية، مؤكداً أنهم في الإمارات، وفي ظل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى الوصول للرقم واحد عالمياً، والإمكانات المتوفرة من مدربين ومعسكرات وبطولات، يملكون كل مقومات التفوق والتألق في البطولة.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 58 لاعباً ضمن فئة الرجال، بما في ذلك 12 لاعباً ضمن فئة الكبار، و12 لاعباً ضمن فئة الشباب تحت 21 عاماً، و16 لاعباً ضمن فئة تحت 18 عاماً، و18 لاعباً في فئة تحت 16 عاماً. ولا تقل مشاركة السيدات أهمية عن مشاركة الرجال، حيث يمثل منتخب الفتيات في البطولة 53 لاعبة موزعة على 12 لاعبة ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، و9 لاعبات ضمن فئة الشابات تحت 21 عاماً، و16 لاعبة ضمن فئة تحت 18 عاماً، و16 لاعبة ضمن فئة تحت 16 عاماً.

وتوفر النسخة المقبلة من بطولة العالم للجوجيتسو، منصة مثالية للاعبي الإمارات، لمساعدتهم على متابعة تطوير مهاراتهم من خلال الاحتكاك ومواجهة أفضل المدارس العالمية في اللعبة؛ كما تمنحهم الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الألعاب العالمية 2022 في الولايات المتحدة.

ولطالما تألق لاعبو المنتخب الوطني في المناسبات الكبرى، ولا أدل على ذلك من تفوقهم وتسيّدهم المشهد الآسيوي خلال بطولة آسيا للجوجيتسو، التي استضافتها أبوظبي في سبتمبر الماضي.

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