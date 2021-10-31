«كايت بيتش» جاهز لـ«شاطئية القارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كثفت اللجنة المنظمة الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 02 إلى 06 نوفمبر 2021 بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم.

واكتمل تشييد استاد البطولة الذي سيستضيف 20 من أقوى مباريات كرة القدم الشاطئية على مدار خمسة أيام على شاطئ كايت بيتش، ويتسع الاستاد لنحو 1500 مشجع، بالإضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وقرية الجمهور، وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات عدة في الأيام الماضية، تم خلالها مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطط الترويجية والتسويقية للبطولة، ومناقشة برنامج الفعاليات المصاحبة التي ستقام طوال أيام البطولة.

أول الواصلين

وبدأت المنتخبات والوفود المشاركة في الوصول إلى أرض الدولة، وكان منتخب الباراغواي قد وصل أول أمس، ويستعد منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة بروح معنوية مرتفعة لتقديم أداء عالٍ، حيث خاض المنتخب تدريبات مكثفة خلال الآونة الأخيرة استعداداً للبطولة، ويسعى المنتخب للتعويض عما حدث خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في روسيا بعد انسحاب المنتخب بسبب إصابة أكثر من نصف الفريق بالفيروس وخروجهم من البطولة.

وتبدأ منافسات البطولة في الساعة الرابعة والربع مساء الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث تقام أربع مباريات في اليوم الأول، ويدشن منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة، كما يواجه منتخبنا الوطني في الساعة الخامسة والربع في مباراة قوية مع منتخب إسبانيا، ويلعب منتخب روسيا بطل العالم مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا ربع، فيما يواجه منتخب إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة، منتخب الباراغواي في الساعة الثامنة مساءً.

تصفيات

وتستمر المنافسات يوم الأربعاء 03 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب السنغال في الساعة الرابعة عصراً، ويلتقي منتخب الإمارات مع منتخب البرتغال في الساعة الخامسة والربع، كما يلتقي منتخب الباراغواي مع منتخب روسيا في الساعة السابعة إلا ربع، ويلتقي منتخب إيران مع منتخب اليابان في الساعة الثامنة مساءً.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 04 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب الباراغواي، ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب إسبانيا، ويلتقي منتخب السنغال مع منتخب الإمارات، فيما يلتقي منتخب روسيا مع منتخب إيران، وتنطلق منافسات دور نصف النهائي في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 05 نوفمبر.

دخول مجاني

سيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام البطولة لمتابعة المنافسات القوية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقام في قرية البطولة التي ستفتح أبوابها للجمهور يوم 02 نوفمبر وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية التي تنتظر الجمهور من بينها ألعاب الأطفال وعربات الطعام «فود تراكس» وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.

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