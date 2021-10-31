فتاة الذهب

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

كثيرون هم من يمارسون الرياضة..

وقليلون من يعتلون منصات التتويج.

وهناك نادرون، لم يسبقهم في ما حققوه سابق..

أولئك هم:

- أصحاب السبق.

من بين هؤلاء، تأتي البطلة المغربية نوال المتوكل، التي نجحت في أن تكون أول فتاة عربية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، حيث شهد أولمبياد لوس آنجلس 1984، فوزها بسباق 400 متر حواجز للسيدات، وعمرها حينذاك 22 عاماً، لتفتح أبواب الطموح أمام الأخريات في الوطن العربي الكبير، ليسرن على دربها في البطولات العالمية والأولمبية.

وُلِدَت البطلة المغربية، يوم 15 أبريل 1962، بالدار البيضاء في المغرب، ومنذ طفولتها، اعتادت على الركض، بتشجيع من والدها، الذي دأب على تدريبها بشاطئ المحيط الأطلسي، مع أشقائها وأبناء عمومتها، فكانت تسبقهم، وتحصل على الحلوى كمكافأة من أبيها.

كانت تحلم بأن تكون شيئاً، وأن تصبح الأفضل، فمضت تكافح في مضامير السباق المحلية والدولية، قبل الوصول إلى الذهبية الأولمبية.

لعبت الصدفة دوراً في حياتها، عندما تعرفت خلال بطولة العالم لألعاب القوى بهلسنكي في فنلندا عام 1983، على زميلة أفريقية تدرس بجامعة ولاية آيوا الأمريكية، ووعدتها الأخيرة بأن تُخْبِر مدرب الفريق النسائي عنها، وبالفعل، تم قبولها في منحة دراسية، فسافرت إلى أمريكا.

في الجامعة.. واصلت دراستها، وخلال أربع سنوات، فازت بالعديد من البطولات الدولية، فحصدت ذهبيتي دورة الألعاب الأفريقية عامي 1984 و1985، وذهبيتي ألعاب البحر الأبيض المتوسط عامي 1983 و1987، ثم حصلت عام 1988، على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة ولاية آيوا.

في عام 1989، عادت نوال إلى المغرب، وتم تعيينها مُفتشة بوزارة الشباب والرياضة، كما أصْبَحَت المدربة الوطنية لعَدَّائي سباق الحواجز والعدو السريع.

في عام 1997، تم تعيينها وزيرة للدولة للشباب والرياضة، ومِنْ ثَمَّ كانت بداية دخولها للساحة السياسية لمدة عامين، ثم عادت للمنصب ذاته من عام 2007 حتى 2009.

على الصعيد الدولي، انضمَّت لعضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 1995، ثُمَّ عضوية اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) عام 1998، وتدرَّجت في مناصب اللجنة التنفيذية، حتى وصلت إلى نائب الرئيس عام 2012.

تم تصنيفها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثِّرَة في العالم، طبقاً لتقرير مجلة «Young Africa Magazine». عام 2015، ومنحها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 2016، وسام الشرف، لكونها شخصية رياضية أفريقية مؤثرة.

إنها نوال المتوكل، فتاة الذهب، التي حققت إنجازاً غير مسبوق.

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