أبوظبي تستقطب نجوم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تتجه الأنظار إلى عاصمة الجوجيتسو أبوظبي، في 3 نوفمبر المقبل مع انطلاق منافسات بطولة العالم، التي تستضيفها أبوظبي تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتقام منافسات البطولة تحت شعار «حلم لكل بطل... موطن للعالم» في الفترة من 3 – 11 نوفمبر، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة حول العالم، للمنافسة على أحد أهم ألقاب الجوجيتسو العالمية، انطلاقاً من أبوظبي التي أصبحت محطة أساسية لكل محترفي الجوجيتسو الساعين إلى تحقيق مسيرة استثنائية، ونجومية عالمية في هذه الرياضة.

وينظم الاتحاد سلسلة من أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية في نوفمبر، ما يرسخ موقع الإمارة كونها موطناً حقيقياً للجوجيتسو، ورائداً لتطوير اللعبة وصنع القرار. ولعّل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قبل القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أسهمت في تحويل أبوظبي إلى واحدة من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وسيكون عشاق الجوجيتسو على موعد مع الاستمتاع بشهر كامل من المنافسات، فمع انتهاء منافسات بطولة العالم يوم 11 نوفمبر، يتجدد الموعد مع النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الحدث الأهم والأضخم على أجندة الجوجيتسو العالمية، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومشاركة أكثر من 4.000 رياضي من 90 دولة، خلال الفترة فعالياتها في الفترة من 14 ــ 19 نوفمبر.

جاهزية

وفي تعليقه على الاستعدادات لاستضافة البطولة في نوفمبر، يقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثّل عودة بطولة العالم للجوجيتسو إلى أبوظبي إنجازاً مهماً ينضم إلى سجل إنجازات الدولة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، ونحن على أتم الاستعداد للترحيب بضيوفنا من مختلف أرجاء العالم، واستضافتهم في بلدهم الثاني وسط أجواء من المحبة والتسامح وكرم الضيافة.

وبدوره، يقول اللاعب ستيفان كوروفيتش من مونتينيغرو، متحدثاً عن مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو: تأهلت للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو بصفتي بطلاً لبلدي في رياضة الجوجيتسو. وأتطلع بشغف إلى تقديم أداء قوي ومشّرف يقودني إلى التتويج. سأبذل قصار جهدي للفوز بأحد الميداليات الملونة، وسيكون للإنجاز إذا تحقّق طعم آخر، لأنه في أبوظبي موطن الرياضيين الأبطال، ونافذتهم إلى الشهرة والسمعة العالمية المرموقة.

مكانة عالمية

أشار فلادان كوروفيتش، والد اللاعب ستيفان إلى المكانة المتنامية لأبوظبي كونها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، حيث قال: تتميّز أبوظبي بشهرة عالمية في عالم الجوجيتسو، إذ لا يمكن الحديث عن هذه الرياضة دون ذكر أبوظبي ودورها في نشر اللعبة وتطويرها وتمكين لاعبيها من مختلف أنحاء العالم، ونحن متأكدون من أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو، وفخورون بالمشاركة في منافساتها.

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