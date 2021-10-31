الأسطورة لوب يشارك برالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين، خلال الفترة من 6 – 11 نوفمبر المقبل، وسيشارك في هذا الحدث للمرة الأولى، سائق الراليات الأكثر نجاحاً في تاريخ بطولة العالم للراليات، سيباستيان لوب.

وسيقود بطل العالم للراليات تسع مرات، سيارة برودرايف هنتر في المجموعة (تي 1 +) الجديدة، يرافقه ملاحه البلجيكي فابيان لورجوين، لتمثيل فريق بحرين ريد إكستريم.

وستزيد مشاركة سيباستيان لوب الحماس والإثارة في رالي أبوظبي الصحراوي، بنسخته الثلاثين، فقد فاز بالعديد من الألقاب العالمية، والانتصارات في بطولة العالم للراليات، والتتويج على المنصة، والفوز بالمراحل أكثر من أي سائق راليات آخر، كما فاز بالميدالية الذهبية في ألعاب رالي كروس إكس.

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