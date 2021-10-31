برعاية حمدان بن محمد.. تأهل 35 فريقاً لمنافسات فئة المجتمع بالألعاب الحكومية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«ماي ووش» الراعي الرسمي للألعاب الحكومية، شارك أكثر من 58 فريقاً يمثلون 406 منافسين أمس بتصفيات الفرق التي أقيمت في «أبراج سنترال بارك» في مركز دبي المالي العالمي، وتأهل منهم 35 فريقاً لخوض منافسات تحدي فئة المجتمع ضمن بطولة الألعاب الحكومية، وأقيمت التصفيات وسط أجواء رياضية مجتمعية عكست أهداف المبادرة التي تستند إلى مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وذلك مع انطلاق تحدي دبي للياقة 30 × 30، وتميزت المنافسات بالروح الإيجابية على اختلاف الثقافات والجنسيات، ما يعكس مدى التناغم المجتمعي في دبي ودولة الإمارات، حيث خاضت الفرق المكونة من 7 مشاركين، 10 تمارين تنافسية اختبرت قوة الفرق البدنية واستعدادهم الذهني، ما أظهر قوتهم مجتمعين، ورسخت التمارين مفاهيم العمل الجماعي بحيث يتم نجاح الفريق باجتياز المراحل بعد إتمام جميع أعضاء الفريق للتمرين الواحد، وتمثلت التصفيات بـ20 جولة، بدأت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً في أجواء حماسية، ووضح تفوق بعض الفرق على صعيد التحضير والاستعداد البدني والذهني للمنافسات، ما مكّنها من حجز مقعد لها في المرحلة النهائية.

وتقدّم مروان بن عيسى، مدير «الألعاب الحكومية»، بالتهنئة للفرق المتأهلة، مؤكداً أن انضمام المشتركين من مختلف الفئات المجتمعية إلى تحدي المجتمع ضمن الألعاب الحكومية 2021 يمثل دفعة قوية إلى تعزيز مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» بما يضمن تعزيز صحة الفرد والمجتمع، وقال: نجاح تصفيات فئة المجتمع جاء بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الألعاب الحكومية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في الدورة الثالثة للبطولة.

وشهدت التصفيات منافسة عالية وأجواء حماسية، وأظهرت الفرق التزاماً تاماً بالروح الرياضية، مجسدين قيم البطولة بأن قوة الفريق كله تكمن في أضعف عضو، ما يبرز أهمية التعاون بين أعضاء الفريق الواحد، وجمعت الفرق بين القوة البدنية والذهنية ومهارات التفكير الاستراتيجي، ما أهّلها لتقديم أداء قوي ضمن منافسات تصفيات فئة المجتمع.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن تنظيم الدورة الثالثة للألعاب الحكومية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، وتقام برعاية تطبيق «ماي ووش»، المنصة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة ركوب الدراجات.

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