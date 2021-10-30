روائع دبي في «تحدي الدراجات الهوائية» الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود تحدي دبي للدراجات الهوائية والذي يقام برعاية «دي بي ورلد» إلى شارع الشيخ زايد مجدداً ليحوله إلى مسار مفتوح للدراجات الهوائية يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، ويحظى عشاق ركوب الدراجات الهوائية بفرصة المشاركة المجانية في التحدي، والاستمتاع بمشاهدة أشهر معالم مدينة دبي، وهم يقودون دراجاتهم على أحد المسارين، الأول بطول 14 كيلومتراً، وهو مخصص لمحبي اللياقة البدنية وراكبي الدراجات من 10 سنوات فأكثر، والثاني يمتد 4 كيلومترات، للعائلات والأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق، كما يمكن إشراك الأطفال الأقل عمراً من خلال الجلوس على المقاعد المخصصة على دراجات ذويهم مع أخذ كافة احتياطات السلامة.

وستكون بداية ونهاية المسار العام، المخصص للمبتدئين والهواة والمحترفين، في خمسة مواقع على شارعي الشيخ زايد والمركز المالي على امتداد 14 كيلومتراً، حيث سيتمكن المشاركون من اختيار نقطة البداية التي يفضلونها خلال عملية التسجيل، ويتيح المسار للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة من المعالم الرائعة للمدينة وهم يقودون دراجاتهم الهوائية مثل متحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ووسط مدينة دبي، أما المسار الثاني للعائلات والأطفال، فينطلق من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في جولة مميزة حول البوليفارد وبرج خليفة.

وسيتم تطبيق الإرشادات الصحية على امتداد المسارين لضمان سلامة المشاركين، كما يتوجب على المشاركين أن يكون لديهم القدرة على ركوب الدراجات بكفاءة لمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات، مع ضرورة استخدام دراجاتهم وخوذهم وكماماتهم الخاصة، والالتزام بحدود السرعة المسموح بها على المسارين، ويتواجد مراقبون من أجل سلامة المشاركين. كما سيتم تزويد المشاركين بقوارير «ماي دبي» على طول المسارين.

التسجيل

يجب على الراغبين بالمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى يتمكنوا من الحصول على تأكيد المشاركة عبر البريد الإلكتروني، ورمز QR الذي يمكن من خلاله استلام قميص المشاركة قبل أيامٍ من موعد التحدي وذلك من مركز دبي التجاري العالمي في 2 و3 نوفمبر.

الجدير بالذكر أنه يتم تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» من قبل «دبي للسياحة» و«مجلس دبي الرياضي»، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، بالتعاون مع «أفيف كلينيكس»، وإعمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، والشركاء الرسميين طيران الإمارات، وماي دبي، ونون، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، والشريك الرسمي تطبيق اللياقة البدنية والترفيه «ستيبي» STEPPI.

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