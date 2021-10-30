الحمادي بطل المحترفين في ماراثون الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

فاز سلطان الحمادي، بلقب فئة جالس محترفين بالجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي أقيم على كورنيش العاصمة أبوظبي، وجاء يوسف العبد الرزاق من الكويت ثانياً، ويليه، خليفة بالسلاح، وتصدر يونس العوضي، فئة المخضرمين يليه سلطان الرميثي، وسيف بن فطيس، وحل في المركز الأول في فئة واقف محترفين يوسف المهيري يليه عمر عبد الله راشد، وسلطان الحمادي.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بمشاركة 43 دراجة في فئات البطولة الثلاث.

وسجل سلطان الحمادي رقماً متميزاً بالفوز بالمركز الأول في لقب فئة جالس محترفين وحلوله ثالثاً في فئة واقف ليكون أول متسابق يسجل هذا الرقم في فئتين من فئات الماراثون، وشارك الحمادي في سباق الفترة الصباحية في فئة واقف ولساعة كاملة، وعاد للمشاركة في فئة جالس بالفترة المسائية لمدة ساعة ونصف في الظهور الأول للماراثون بالحلة الجديدة التي تتيح الفرصة للمتسابقين بالقوانين الجديدة للمشاركة في أكثر من فئة.

وعبّر ناصر الظاهري مشرف عام السباق عن رضاه التام عن البطولة من ناحية أجواء المنافسة والتعاون الكبير من جميع المتسابقين المشاركين في السباق، وقال: قمنا بتطبيق فكرة جديدة وللمرة الأولى عبر سباق الماراثون، وهي إقامة سباق لفئتين في الفترة الصباحية لفئة الواقف محترفين وفئة المخضرمين ثم إقامة سباق خاص بفئة جالس محترفين في الفترة المسائية، وعلى مسارين مختلفين وهو ما شكل تحدياً كبيراً للمتسابقين، وشهد السباق نجاحاً كبيراً من الناحية الفنية، ولم تكن هناك أي تجاوزات من جهة المتسابقين الذين أظهروا وعياً كبيراً بالقوانين.

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