سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال نصف ماراثون كلباء

المصدر: الشارقة - وام

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان الفائزين بسباق نصف ماراثون كلباء الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية.

وتوج عماد الغساني بالمركز الأول في سباق «10 كلم» للفئة المفتوحة للرجال تلاه نوح كويش وسليم الراشدي، ونالت غابرييلا فاتو لقب الفئة المفتوحة للسيدات، وتوج دينيس أونونجوا بلقب فئة «5 كلم» للفئة المفتوحة للرجال، وحصدت صوفي تايلور المركز الأول للفئة المفتوحة للسيدات، وفي سباق فئة «2،5 كلم» للفئة المفتوحة للرجال توج حمد المرزوقي بالمركز الأول، وحققت شوق البلوشي المركز الأول بفئة السيدات

وأسفرت نتائج سباق 21،1 كلم لفئة المواطنين رجال عن تصدر خليفة النعيمي يليه سعود الزعابي وسلطان أحمد، وفي فئة المواطنات حصلت موزة الغفلي على المركز الأول وتلتها مريم الشامسي ورقية المرزوقي، وفي الفئة المفتوحة رجال حصل سمير جوهر على المركز الأول وتلاه خليفة النعيمي وإبراهيم سليماني، وفي الفئة المفتوحة للسيدات حصلت إميليا سكولوبوفيتش على المركز الأول تلنها جيليان كلارك ولطيفة الصاروخ.

شهد الختام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد العاجل الخبير الرياضي وسعيد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وأشاد عيسى هلال على قوة المنافسة ونجاح الفعالية، مشيراً إلى أن المجلس يحرص على تنويع الفعاليات لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع، وتقدم بالشكر لفريق العمل والجهات الداعمة والمشاركة وهي المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للطرق والمواصلات وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ونادي اتحاد كلباء وشركة بيئة وفريق أسعد شعب التطوعي وبرنامج ساند التطوعي.

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