عبدالمنعم الهاشمي يتوج دي اوليفيرا في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

توج عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، البرازيلي دي أوليفيرا بلقب وزن الديك في النسخة 24 من دولية «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أول من أمس الأول بصالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، بتنظيم بالمز الرياضية، بعد تغلبه على منافسه سيلفستر تشيبفمبو عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى، كما توج الأردني علي القيسي بلقب البطولة في وزن الريشة، بالفوز على الكوري دي جيوم بالإخضاع في نزال قوي ومثير.

وتضمنت البطولة إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً من 19 دولة وشهدت فوز اثنين من المقاتلين العرب حيث فاز العراقي علي طالب على البرازيلي فيكتور نونيز بقرار الحكام كما فاز السوري طارق سليمان على الكندي بي بيلار لاستبعاد الأخير بضربة غير قانونية.

إشادة

من جانبه أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة أن النجاح والإشادة والحضور العالمي في بطولة محاربي الإمارات 24 تحسب لما تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، وإلى العاصمة أبوظبي مشيراً إلى أن البطولة باتت منصة أساسية في المشهد العالمي في رياضة الفنون القتالية، وأن الحضور المتميز ومشاهدة الحدث في 100 دولة عبر شاشة فايت باس يو افي سي وأبوظبي الرياضية يؤكدان تطورها ومكانتها.

منصة عالمية

فيما امتدح البطل العالمي حبيب نور بطولة «محاربي الإمارات» والتطور الذي تشهده في كل نسخة، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت منصة عربية وعالمية لمقاتلي الفنون القتالية من كل قارات العالم باعتبارها منصة لتطوير وإظهار القدرات في رحلة تطور المقاتل نحو العالمية، وتوجه حبيب نور بالشكر إلى العاصمة أبوظبي وللقائمين على البطولة وفي مقدمتهم عبدالمنعم الهاشمي، على ما يقدمونه لنشر وتعزيز مكانة الفنون القتالية بهذه المنصة المتميزة.

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