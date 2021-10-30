شباب الأهلي يتصدر «المدام للدراجات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر نادي شباب الأهلي منافسات فئة الرجال بسباق الطريق للأندية في المدام لمسافة 94 كلم، وجاء لاعبو النادي في المراكز الثلاثة الأولى وهم خالد معيوف، وليد النقبي، سيف الكعبي، وفي فئة 23 سنة جاء دراج شباب الأهلي عبد العزيز الهاجري بالمركز الأول، تلاه أسامة بشير «النصر»، ثم زايد العبيدلي «أبوظبي»، أقيم السباق ضمن احتفال اتحاد الدراجات بيوم «الدراجة العربية»، والذي شهد حضوراً مميزاً ضم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي وسلطان بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام.

وحرص الاتحاد على تكريم خاص إلى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم مسيرة رياضة الدراجات على المستويين المحلي والعربي، كما تم تكريم مسؤولي نادي المدام، وفي مقدمتهم سلطان بن هويدن لجهودهم في تنظيم الحدث.

نتائج

من جانب آخر أسفرت نتائج سباق الحمرية لمسافة 45 كلم عن فوز دراجة النصر صفية الصايغ بسباق الأندية للإناث، تلتها ليديا أولين ودينا هلاسي «أبوظبي»، وفي سباق المواطنات جاءت فرح المري في المركز الأول، تلتها هلا محمد، ثم مريم الزعابي، وفي منافسات المقيمات جاءت كوكوفل نوفلين في المركز الأول، تلتها تان جيني.

وفي سباق الأندية للشباب لمسافة 60 كم. حقق الدراج المقيم لانس اندرو من نادي النصر المركز الأول في فئة الشباب، فيما جاء دراج خورفكان إبراهيم الرفاعي في المركز الأول لفئة الناشئين.

وفي ختام المنافسات قام منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد بتتويج أصحاب المراكز الأولى بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وعضوي المجلس نايف جكة وخلود الظاهري.

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