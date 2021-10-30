أجواء حماسية في «أبوظبي العالمية لأساتذة السلة»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهد اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 3x3 التي أقيمت بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي، أول من أمس أجواء حماسية مع احتدام المنافسة بين نخبة من النجوم وأفضل فرق العالم في اللعبة.

وانطلقت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، ضمن الجولة العالمية التي تحتفل بعيدها العاشر هذا العام، وسط حضور جماهيري غفير حرص على متابعة منافسات الدور الأول من البطولة، التي تقام على مدار يومين، بمشاركة 14 فريقاً، إلى جانب فريق أبوظبي.

وجاء افتتاح البطولة، بعروض وفقرات أبهرت الحضور الجماهيري، وعروض فلكلورية عبرت عن الهوية والتراث الإماراتي. كما شهد اليوم الافتتاحي ظهوراً مميزاً للتعويذة الرسمية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) خلال الفعاليات المصاحبة للبطولة.

حضر منافسات البطولة وحفل الافتتاح عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وإجناسيو سوريانو مدير فعاليات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.

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وتأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، حيث تأهل عن المجموعة الأولى فريق يو بي الصربي أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، وجارجارين الروسي، وتأهل عن المجموعة الثانية فريق ريجا اللاتفي الذي يضم لاعبي منتخب لاتفيا الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وتصدر مجموعته بالفوز في مباراتين، إلى جانب فريق أولان باتار المنغولي الذي حل ثانياً.

وعن المجموعة الثالثة تأهل فريق انتويرب البلجيكي الذي قدم عروضاً مميزة، واحتل المركز الثاني فريق برنستون الأمريكي، وحجز فريق ليمان الصربي المرشح البارز للمنافسة على اللقب، وأمستردام الهولندي مقعديهما عن المجموعة الرابعة بعد إقصاء فريق مانيلا تشوكس الذي حظي بمساندة كبيرة من الجالية الفلبينية التي حضرت لمتابعة البطولة.

وجاءت مشاركة فريق أبوظبي الذي مثل العاصمة في البطولة جيدة وسط كوكبة من عمالقة اللعبة في العالم رغم وداعه المنافسات من الدور الأول.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي:«سعداء بالمنافسة المحتدمة التي شهدها اليوم الافتتاحي للبطولة، وبالأجواء الحماسية التي أضفتها الجماهير على المدرجات في أمسية رائعة تؤكد ازدياد شعبية لعبة كرة السلة الثلاثية 3x3 حول العالم».

وأضاف:«مجلس أبوظبي الرياضي حرص على توفير كل عوامل النجاح للبطولة التي تعود إلى أبوظبي بعد خمس سنوات، واستكمالاً للنجاحات التي حققتها خلال استضافتها الحدث عامي 2015 و2016 بفضل التعاون الوثيق والشراكة المتميزة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة».

بدوره قال إجناسيو سوريانو رئيس الفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة السلة:«أود أن أوجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الذي أتاح لنا الفرصة للعودة من جديد إلى أبوظبي، ونشعر أننا عدنا إلى موطننا مرة أخرى بعد خمس سنوات من آخر بطولة استضافتها العاصمة في كرة السلة الثلاثية، وسعداء بالاحتفال بالعيد العاشر للجولة العالمية هنا في أبوظبي».

وأضاف:«الجميع استمتع بمهارات أفضل اللاعبين في العالم بما في ذلك نجوم أولمبياد طوكيو الأخيرة وهم يقدمون أداء رائعاً، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق التي تأهلت للنهائيات».

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