الهيئة و«الأولمبية» تدعمان المؤتمر الدولي الرياضي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية دعمهما للمؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع الذي تنظمه جمعية الاجتماعيين بالشارقة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل بقصر الثقافة بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقالت هبة عبدالرحمن أمين سر الجمعية المنسق العام للمؤتمر إن الشراكة مع أعلى مؤسستين رياضيتين في الإمارات تقودنا للنجاح كما أن عدة جهات محلية أبدت رغبتها بالمساهمة في الحدث الدولي الكبير في مقدمتها جمعية الشارقة الخيرية، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، قصر الثقافة بالشارقة، جمعية الإمارات للتطوع وكلية التقنية بدبي بالإضافة لدعم جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات.

وأشارت هبة عبدالرحمن أن قائمة الداعمين تضم الهلال الأحمر بالشارقة وهيئة آل مكتوم الخيرية وشركة فاست للمقاولات، فيما تضم قائمة شركاء النجاح ود آند ود للأزهار وشركة المراعي وبوزتيف مايند وبروميديا للإنتاج الإعلامي.

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