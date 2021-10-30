برونتي لو تتوج بلقب «دبي مونلايت كلاسيك»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توجت البريطانية برونتي لو، بلقب الجولة الأوروبية للسيدات للغولف، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من بطولة دبي مونلايت كلاسيك، المقدمة برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تفوقت على المكسيكية ماريا فاسي، من خلال ضربة حاسمة في الحفرة ما قبل الأخيرة.

وأقيمت مراسم تقديم كأس الدلة المرموق، على أرض الملعب المكون من 18 حفرة، وبحضور وليد العطار، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الغولف، الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، وفوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وأمارجيت راديا قائدة فريق السيدات في نادي الإمارات للغولف، ومروان هادي نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني.

وصرّحت لو، التي حصدت 42.750 دولاراً من مجموع الجوائز البالغة 285.000 دولار: «لا يسعني وصف ما حدث، إذ أخبرت حامل مضاربي قبل اللعبة، أننا يجب أن نسعى لتحقيق سبع ضربات دون المعدل، لكننا استطعنا في النهاية، تحقيق نتيجة أفضل، وأنا في غاية السعادة، وأحب دبي والقدوم إلى هنا، وحظيتُ العام الماضي بتجربة ممتعة في المدينة، لذلك، أحب دائماً العودة للاستمتاع بتجربة شيء مختلف».

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