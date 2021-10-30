تكريم «5 نجوم» لأصغر لاعبة في بطولة الدولة للضاحية

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

كرم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، هيام محمد لاعبة نادي الإمارات لألعاب القوى، وأصغر مشاركة بين 270 لاعباً ولاعبة في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية الأخيرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وذلك على هامش مسيرة الأمل الوردي التي أقيمت في الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري الرئيس الفخري لفريق شكراً لعطائك.

وشارك في تكريم اللاعبة هيام محمد، كل من سيف الرحمن أمير رئيس مجلس إدارة شكراً لعطائك، والحكم الدولي المونديالي الأولمبي لكرة اليد، النقيب عمر زبير المرزوقي، إلى جانب إياد سليمان، الدكتور بول بارباهار وشانفاز ياهوب.

كما حرص المرزوقي على تكريم، هادي كريم مدرب فريق الإمارات لألعاب القوى، والمشرفة فاطمة جبار، وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، إن مبادرة تكريم اللاعبة هيام محمد، تجسد قيم وأهداف فريق «شكراً لعطائك»، في التفاعل مع كافة المعطيات التي تعكس الصورة المشرفة في الاهتمام بالمواهب، والحرص على كل ما يعزز الصورة المشرفة للوطن وإعلاء راياته في المحافل القارية والدولية.

وأشار إلى الجهود التي يضطلع بها اتحاد الإمارات لألعاب القوى بقيادة الدكتور محمد عبد الله المر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في تطوير اللعبة والاهتمام بالمواهب لتحقيق المصلحة العامة للتطور الرياضي المنشود.

فيما أشاد سيف الرحمن أمير، بالمستوى المتطور الذي أظهرته هيام في بطولة الدولة الفردية لألعاب القوى، وقال إن التكريم مبادرة إيجابية تهدف لتعزيز الثقة في اللاعبة حتى تمضي في مشوار التألق وتحقيق الإنجازات المشرفة باسم الوطن في المسابقات الخارجية.

وبدوره، وصف المرزوقي، الجهود التي يضطلع بها اتحاد الإمارات لألعاب القوى بأنها تصب في مصلحة التطور المنشود في رياضة «أم الألعاب»، خاصة الاهتمام بتعزيز المواهب، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي يضطلع به الدكتور محمد عبد الله المر، في توجيه الاهتمام بتوفير جميع المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق التطلعات المرجوة بوجود المواهب المتميزة من اللاعبين واللاعبات لقيادة أم الألعاب، إلى المحصلة الذهبية في المسابقات الخارجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز