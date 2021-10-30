الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم بنجاح آخر ملتقى الفلوربول الموحد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، المحطة الثالثة والأخيرة من ملتقى رياضة الفلوربول في إمارة الشارقة، والتي استضافها نادي الثقة للمعاقين، وقام بدعمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بتوفير الحكام والخبراء الفنيين، وكذلك الشركاء الموحدين للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبحضور موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.

وسبق أن شهد ملتقى الفلوربول الموحد الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي، جولتين في العين ودبي، ليفوق إجمالي المشاركين في الملتقيات الثلاثة 110 لاعبين ولاعبات، و30 مدرباً وفنياً من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة. ويأتي ملتقى الفلوربول الموحد في إطار تكثيف استعدادات أبطال رياضة الفلوربول للأولمبياد الخاص الإماراتي للمنافسة في الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022، والتي تنطلق في يناير 2023، بعد تأهل فريق السيدات بفوزه بالمركز الأول في الكأس الإقليمية الأولى، والتي نظمت في القاهرة في نهاية عام 2019.

وقالت موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، خلال زيارتها للملتقى: «سعدنا بلقاء أبنائنا وبناتنا اللاعبين من الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشهدنا تدريباتهم في الفلوربول، والتي تعتبر من الرياضات الجديدة في قطاع رياضة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، ونثمن الدور الكبير للأولمبياد الخاص الإماراتي، في تمكين أصحاب الهمم مجتمعياً من خلال تسليط الضوء على قدراتهم اللامحدودة».

وأضافت: «نحن في وزارة تنمية المجتمع بقيادة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، نؤمن بأهمية تنويع مجالات تمكين أصحاب الهمم مجتمعياً من خلال المحاور الاستراتيجية، والتي تنص على تمكينهم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن الجودة والاستدامة لتحقيق السعادة، كما نرحب بمشاركة منتخب الأولمبياد الخاص الكويتي من خلال هذا الملتقى التدريبي في بلدهم الثاني الإمارات، ونفخر بأن نساهم من الإمارات، في نشر المعرفة الرياضية في قطاع أصحاب الهمم على مستوى الوطن العربي».

بينما قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحن سعداء بنجاح ملتقى الفلوربول الموحد الذي نظمناه، وسعداء بالأداء الرائع لرياضيينا والحماس الذي غلّف كل المباريات، وأظهر القبول الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة الحديثة على مجتمع الأولمبياد الخاص في منطقتنا، كما يؤكد ملتقى الفلوربول بمحطاته الثلاث، أن تدريبات منتخباتنا تسير بخطى ثابتة، وأنهم في أفضل حالاتهم، وعلى استعداد لدورة الألعاب العالمية الشتوية بمدينة كازان الروسية، ويشارك الوفد الإماراتي فيها بثلاث رياضات، وهي الفلوربول، والتزلج الاستعراضي، وتزلج اختراق الضاحية بأكثر من 18 لاعباً ولاعبة».

وأضاف: «جاءت المشاركة الرائعة لفريق الفلوربول للأولمبياد الخاص الكويتي في الشارقة، لتحقق هدف مذكرة التفاهم الموقعة بيننا وبين الأولمبياد الخاص الكويتي، والمتمثل في تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، فالعمل المشترك بين مؤسسات الأولمبياد الخاص، واستضافة فعاليات رياضية متنوعة، أمر من شأنه أن يثري حياة الرياضيين من أصحاب الهمم، ويدعم جهود دمجهم كما أن المشاركة الكويتية بداية لعودة المشاركات الدولية والإقليمية».

كما قال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: «يستمر تعاوننا مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي لدعم أصحاب الهمم استعداداً لكازان 2022، وتهدف مثل هذه الملتقيات الرياضية إلى إعداد فريق إماراتي قادر على تحقيق الإنجازات، ولمسنا بالفعل ذلك أثناء تدريب اللاعبين والإشراف على تأهيلهم فنياً، فهم حقاً أبطال ننتظر منهم الكثير من الميداليات، كما حدث في الألعاب العالمية عام 2019».

وفي سياق متصل، تم تنظيم دورة تدريبية لمدربي وحكام الفلوربول، بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الإماراتي، وبإشراف المحاضر والمدير الفني لرياضة الفلوربول بالأولمبياد الخاص الدولي ستين هومان، والذي قدم برنامجاً نظرياً وعملياً على مدار الثلاثة أيام بمشاركة 25 مدرباً ومدربة من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة وبعض المدربين المشاركين من الخارج وتحديداً من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر، إنه شارك في ثالث محطات ملتقى رياضة الفلوربول في إمارة الشارقة، فريق الفلوربول الموحد للأولمبياد الخاص الكويتي، والمكون من 8 لاعبين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الكويتي، والتي تم توقيعها في وقت سابق خلال استضافة دولة الإمارات للمعسكر التدريبي الصيفي لوفد الأولمبياد الخاص الكويتي، وفريق نادى الطموح الرياضي للرياضات الشتوية ورياضة الفروسية خلال أغسطس 2021، وتهدف المذكرة إلى توفير وتبادل مختلف الخبرات ما بين المؤسستين، بما يثري تجارب اللاعبين من أصحاب الهمم ضمن الرياضات المختلفة.

وحول المشاركة الكويتية في الملتقى، قالت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي: «كان التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي مثمراً، ويدعم تأهيل واكتساب الخبرات المتبادلة، لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وانتهز الفرصة لشكر الأولمبياد الخاص الإماراتي على إتاحة الفرصة لمشاركة منتخب الأولمبياد الخاص الكويتي للفلوربول في الملتقى».

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