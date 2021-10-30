إقبال كبير على «تأهيلية» الألعاب الحكومية 2021

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يقام صباح اليوم، عند أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخاص بمنافسات مرحلة التأهيل لفئة المجتمع للنسخة الثالثة من الألعاب الحكومية 2021، والتي تقام عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت الأرقام وجود إقبال كبير على المشاركة، والتي من المقرر أن يتأهل منها، 30 فريقاً للمشاركة في تحدي الألعاب الحكومية المقررة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، وتتميز النسخة الجديدة، بالانتقال إلى مرحلة جديدة، إذ أصبح بإمكان المشاركة والاستمتاع بالتحدي في الألعاب الحكومية في فئة المجتمع.

وتقام الدورة الثالثة، بتحدياتها الفريدة التي تدمج بين القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي، لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماس والمنافسة بين الفرق المشاركة، بإشراف وتنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتأتي الدورة تأكيداً على مكانة دبي وقدراتها على التعامل بكل كفاءة مع الوضع الاستثنائي العالمي الراهن، وحرصها الكبير على استئناف الأنشطة الرياضية، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، من خلال نسخة استثنائية تعد الأولى من نوعها.

وتضيف الألعاب الحكومية فئة جديدة لتحدي المجتمع، إلى جانب فئة الجهات الحكومية، وتفتح لأول مرة المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين في عموم الإمارات للمشاركة في الألعاب، تعزيزاً لمفهوم العمل الجماعي وبث الروح الإيجابية والتناغم المجتمعي، بالإضافة إلى إثراء روح المنافسة والتحدي بين الفرق.

مشاركة واسعة

الجدير بالذكر، أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الماضية بمشاركة محلية وعالمية واسعة، وشارك في الدورة الأولى 90 فريقاً للرجال، و64 فريقاً للسيدات، وشارك في تنظيم الحدث أكثر عن 300 متطوع، و22 ألف مشجع، بينما شارك 168 فريقاً في الدورة الثانية، بواقع 106 فرق للرجال، و62 فريقاً للسيدات، بمشاركة 540 متطوعاً عملوا على إنجاح الحدث.

وشاركت مجموعة من الفرق الدولية في الدورتين السابقتين، ومنها فرق من السعودية، البحرين، مصر، الأردن، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أرمينيا وتايلاند وغيرها، وكان للمشاركة الدولية أثرها في رفع مستوى المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز