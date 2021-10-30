«البادل تنس».. ملعب الكبار والصغار

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد ملعب البادل تنس إقبالاً من الكبار والصغار في قرية «كايت بيتش»، وتميز المشهد بوجود العديد من أولياء الأمور الذين اصطحبوا أبناءهم لممارسة اللعبة، حيث يمكن لكل من سجّل في «تحدي دبي للياقة» حجز جلسة في «منطقة البادل تنس»، ليمارس هوايته في ملعبٍ مصمّم خصيصاً لهذه اللعبة، مع حصص وجلسات تدريبية تناسب جميع المستويات، وهو أمر لم يسبق له مثيل في الدورات السابقة من «تحدي دبي للياقة».

ولم تكن «البادل تنس» هدف الكبار وحسب، وإنما حرص الأطفال الصغار أن يكون لهم نصيب من المشهد التنافسي من بينهم الطفل عبدالعزيز محبوب البالغ من العمر 8 سنوات. وقال عبدالعزيز إنه يشارك في تحدي دبي للياقة سنوياً وتحديداً قرية «كايت بيتش»، ورغم تمسكه الكبير بكرة القدم، إلا أن المبادرة قدمت له تجربة جديدة هذا العام من خلال وجود ملعب البادل تنس إحدى الرياضات التي بدأت تزداد شعبيتها في الفترة الأخيرة. وأبدى الطفل عبدالعزيز سعادته بمبادرة اللياقة والفعاليات التي ينتظرها الجميع بشغف كبير سنوياً، مشيراً إلى أنه يحرص على المشاركة في تحدي للجري في ختام النسخة الحالية رفقة والده.

وتشهد الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة 2021» انطلاق النسخة الافتتاحية من كأس دبي للعبة «البادل تنس»، حيث يتضمن هذا الحدث الجديد جدولاً حافلاً من المباريات الاستعراضية في أبراج الإمارات على مدار ثلاثة أيام، وسيضم نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم، بالإضافة إلى بطولة مخصصة للاعبين الهواة من مختلف المستويات، كما ستتوفر العديد من الفعاليات والحصص المجانية الخاصة بالبادل تنس في مختلف أنحاء دبي لتحفيز المشاركين على تعلم اللعبة وتطوير قدراتهم فيها.

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