«كايت بيتش».. تحديات ولياقة بكل اللغات

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهدت قرية «كايت بيتش» للياقة إحدى المحطات الرئيسية في النسخة الخامسة لتحدي دبي للياقة، أمس إقبالاً واسعاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية للاستمتاع بفعاليات الحدث الذي يمتد حتى 27 من نوفمبر المقبل،وزينت الألعاب النارية سماء «كايت بيتش» وسط فرحة المشاركين وتعتبر أنشطة كايت بيتش من «دي بي وورلد»، من أبرز الفعاليات الكبرى في مبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وعبر العديد من المشاركين والزوار في الحدث عن شكرهم وامتنانهم لسموه على المبادرة الرائدة والتي تهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وسادت أجواء من الحماس والمتعة والتشويق في القرية وخاصة في ظل وجود سلسلة متنوعة من الفعاليات الرياضية التي تلبي رغبة المشاركين، حيث توافدت العديد من العائلات على القرية في اليوم الافتتاحي للنسخة الخامسة من التحدي.

وتواصل دبي إبهار العالم بقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات المجتمعية والرياضية رغم الظروف التي مر بها العالم، وأقيمت فعاليات التحدي وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان صحة وسلامة جميع الزوار والمشاركين في الحدث الرياضي الكبير.

شهدت القرية مشاركة واسعة من قبل السيدات، حيث توفر القرية بعض التدريبات الخاصة بالنساء، ومن أشهر البرامج الرياضية التي شهدت إقبالاً رياضة الزومبا في مسرح اتصالات الرئيسي، حيث شارك في التدريبات الجماعية شريحة واسعة من الأطفال والنساء، وبإمكان الزوار المشاركة بسهولة في الحصص التدريبية، إذ يوجد أمام كل منطقة رمز «باركود» يمكن الحجز بسهولة للانضمام للحصة عن طريق الهاتف.

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