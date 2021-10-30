16 منطقة رياضية تزين الشاطئ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم قرية «كايت بيتش» للياقة من «دي بي ورلد»، باقة متنوعة من الفعاليات والتدريبات على مدار شهر التحدي، حيث تتوفر 16 منطقة مخصصة على الشاطئ للرياضة واللياقة البدنية المختلفة في القرية التي تقع في منطقة مثالية على الشاطئ الحيوي في منطقة جميرا إحدى الوجهات السياحية والرياضية الرائدة في «دانة الدنيا» .

وتضم قرية «كايت بيتش» مجموعة من التدريبات والتجارب الرياضية المميزة وهي «HIIT» واليوغا وركوب الدراجات والرياضات المائية، وملاعب كرة القدم المؤقتة، وكذلك كرة السلة، وملاعب «بادل تنس» التي تعد مثالية للمباريات والتنافس.

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