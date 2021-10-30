مشارك أوغندي: شكراً دبي على المبادرات المبهرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب فاروق حسين من أوغندا عن سعادته بمشاركته برفقة أفراد عائلته في التحدي، وقال: «شكراً دبي وشكراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على كل المبادرات والفعاليات الرياضية المبهرة التي تعزز الرياضة كأسلوب حياة في المجتمع سواء للمواطنين والمقيمين على حد سواء».

وأكد فاروق حسين لـ«البيان الرياضي» أنه يقيم في دبي منذ 4 سنوات مع أفراد أسرته، وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة والراحة والأمان على ما تقدمه دبي سواء في الجانب الرياضي أو غيرها من القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أنه قضى أجواء ممتعة مع عائلته في قرية «كايت بيتش»، خاصة في ظل وجود العديد من البرامج الرياضية والحصص التدريبية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والنساء والأطفال.

وقال: «حرصت على زيارة حتا في السنوات الأخيرة، ولاحظت حجم التطور في حتا لاسيما على المستوى الرياضي». وأضاف: «توفر هذه الفعاليات تعزز من العلاقة بين المجتمع والرياضة وتعتبر حافزاً للحياة في نمط حياة صحي».

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