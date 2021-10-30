«الأريام» يحدد بطل موسم المحامل الشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، في الجولة الختامية لسباقات المحامل الشراعية لهذه الفئة. ويشارك في المنافسات أكثر من 100 محمل تتنافس لمسافة 22 ميلاً بحرياً، من المنتظر أن يحدد السباق بطل الموسم لفئة 43 قدماً، حيث يتصدر المحمل «براق» لأحمد راشد الرميثي صدارة الترتيب العام بمجموع 136 نقطة، وينافسه على اللقب «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 134 نقطة، فيما يحتل المركز الثالث في الترتيب العام «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بـ 117 نقطة، ويقام الحدث وفق الإجراءات الاحترازية

أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي أن الجميع على أهبة الاستعداد لإقامة السباق المهم، الذي يحدد اتجاه لقب بحار الموسم الذي يشهد منافسة شرسة بين أكثر من محمل.

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم ورعاية سموه للسباقات والأحداث التي ينظمها النادي، مؤكداً أن الرعاية الكريمة تضاعف من قيمة الحدث وتجعل منه دوماً عنواناً للتراث البحري الأصيل.

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