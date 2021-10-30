«فاسي وكارلسون» تتصدران «دبي مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تصدرت المكسيكية ماريا فاسي والسويدية جيسيكا كارلسون الجولة الثانية من بطولة دبي مونلايت كلاسيك للغولف والمقامة بملعب نادي الإمارات للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتفوقتا على مجموعة من 11 لاعبة متميزة بفارق لا يتجاوز أربع ضربات، في السباق الحماسي للفوز بكأس البطولة.

وكانت ماريا فاسي حققت رقماً قياسياً في الجولة الأولى بنتيجة 63 مع 9 ضربات تحت المعدل، وتبعت ذلك بتسجيل ثلاث ضربات دون المعدل وضربتين فوق المعدل، لتتمكن من إحراز نتيجة 71 مع 10 ضربات تحت المعدل.

ونجحت السويدية كارلسون في تقديم أداء احترافي في الجولة وتحقيق ثلاث ضربات دون المعدل في أول أربع حفرات، وبعد ضربة واحدة فوق المعدل في الحفرة الخامسة استطاعت تحقيق ضربات أكثر دون المعدل في الحفرتين العاشرة والسادسة عشرة، وإحراز نتيجة 68 بأربع ضربات تحت المعدل.

وجاءت اللاعبة الجنوب أفريقية لي آن بيس في المركز الثالث بفارق ضربة واحدة، بعد أن تعادلت في الصدارة مع فاسي وكارلسون، لتخسر التعادل بعد ذلك عند الحفرة الثامنة عشرة، واستطاعت تحقيق نتيجة 71 بعد إحراز خمس ضربات تحت المعدل وأربع فوق المعدل.

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