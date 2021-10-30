كأس سوبر الطائرة بين «العميد» و«الفرسان» اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم فريق النصر وشباب الأهلي بصالة نادي الوصل، في مباراة كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، ثاني ألقاب الموسم الجاري

ويدخل «العميد» اللقاء، بصفته بطلاً للدوري العام للرجال الموسم الماضي، بينما يلعب شباب الأهلي، بكونه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم نفسه.

وسبق أن التقى الفريقان 22 الجاري، في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتوج النصر بالكأس، بعد فوزه بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

ويمثل الفوز بأول ألقاب الموسم منذ أيام، حافزاً للاعبي النصر لتحقيق لقب ثانٍ قبل انطلاقة الدوري، بينما يلعب «فرسان دبي» للتعويض وبطموح حصد أول ألقابه بالموسم.

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