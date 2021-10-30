التشيكي مارتين والسويسرية أريان بطلا «هيرو دبي حتا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج التشيكي مارتين ستوسك والسويسرية آريان لوثي بلقب النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»، إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تعد إحدى أهم بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وهو السباق الوحيد من نوعه في المنطقة المسجل بالأجندة السنوية للاتحاد الدولي، وأقيم السباق تحت رعاية دبي القابضة وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في وادي هاب بمنطقة حتا.

وشهدت البطولة زيادة كبيرة في عدد المشاركين بنسبة 90 % عن النسخة الماضية، بفضل تزامنها مع فعاليات إكسبو 2020 حيث وصل عدد المتسابقين إلى أكثر من 700 دراج من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، وأعدت اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي برنامجاً لتنظيم زيارات للمشاركين في السباق إلى مقر إكسبو للاستمتاع بما يضمه هذا الحدث الفريد الأكبر من نوعه والأكثر تميزاً.

وتوج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، محمد الكعبي من بلدية دبي، محمد موسى من مكتب زعبيل.

وفاز التشيكي مارتين ستوسك بالمركز الأول في فئة المحترفين بعد إنهائه السباق لمسافة 60 كيلومتراً في زمن قدره 2:03:07 ساعة، تلاه الإستوني بيتر برووس بالمركز الثاني، بفارق 23 ثانية فقط حيث أنهى السباق في 2:03:30 ساعة، وحل الألماني أندرياس سيوالد ثالثاً بزمن 2:06:38 ساعة.

وفي فئة السيدات المحترفات لمسافة 60 كيلومتراً توجت السويسرية أريان لوثي بالمركز الأول محققة 2:40:47 ساعة، وتلتها مواطنتها السويسرية رامونا فورشيني بزمن 2:41:46 ساعة، وحلت الليتوانية كاتازينا سوسنا ثالثة بزمن 2:46:12 ساعة.

وفي فئة الهواة رجال لمسافة 60 كيلومتراً فاز التركي أجيت سلمان بالمركز الأول محققاً 2:34:57 ساعة، تلاه الدنماركي مايكل جرونبيش بزمن 2:34:57 ساعة، ثم الإسباني أوسكار ماركيز بزمن 2:41:43 ساعة.

أرقام

وتنافس المشاركون في ثلاث فئات للرجال والسيدات هي: فئة المحترفين لمسافة 60 كيلومتراً، وفئة منتسبي الأندية والاتحادات لمسافتي 60 و18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافتي 60 و18 كيلومتراً، ووصل المشاركون في فئة المحترفين أثناء السباق إلى ارتفاع 1600 متر عن سطح الأرض، كما شارك أكثر من 200 طفل في فئة الأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، حيث تنافس الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على مسار امتد لمسافة 600 متر، وتنافس الأطفال ما بين 7 إلى 11 سنة على مسار امتد لمسافة 1600 متر، فيما تنافس الأطفال من عمر 12 إلى 14 سنة على مسار امتد لمسافة 3200 متر.

مغامرة

ويعد سباق هيرو دبي حتا هو السباق الوحيد للدراجات الهوائية الجبلية في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في دبي ويتنافس فيه مشاركون من 41 دولة من مختلف قارات العالم، يخوضون خلاله مغامرة لا تنسى بين جبال حتا، وتأتي جولة «هيرو دبي حتا» ضمن المراحل الثلاث من السلسلة العالمية «هيرو» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حيث تقام إحدى الجولات في جبال مدينة دولوميت بإيطاليا كما تستضيف مدينة شيانغ راي في تايلاند الجولة الثالثة.

علاقات

ويرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقات متميزة مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويعملان معاً لتنظيم العديد من الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية بمختلف أنواعها، حيث تأتي هذه البطولة من بين خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية تنظم في دبي سنوياً، وتكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر كل عام وتزيد قاعدة ممارسيها باعتبارها رياضية ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت، كما تشهد زيادة في عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية للدراجات الهوائية التي تنظم في دبي التي تصل إلى أكثر من 30 حدثاً محلياً كل عام.

وأصبحت منطقة حتا مركزا دوليا لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد تنظيم سباقات محلية ودولية على مدار العام، وتزيد أعداد المشاركين فيها باستمرار حتى بات يتوافد الدراجون من خارج الدولة خصيصا للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ويأتي هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في حتا ضمن المساهمة الوطنية في الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

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