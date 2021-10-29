دان هوكر: الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً في الفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

أكد المقاتل النيوزيلندي دان هوكر أن دولة الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً في عالم الفنون القتالية المختلطة، وذلك قبل مواجهته مع إسلام ماخاتشيف في نزال UFC 267 في أبوظبي.

ويتطلع هوكر، الذي أعلن مشاركته في هذا النزال قبل فترة قصيرة، في أعقاب انسحاب رافائيل دوس أنجوس، إلى إيقاف الانطلاقة السريعة لخصمه ماخاتشيف صاحب سلسلة الانتصارات الثمانية المتتالية.

وسبق لهوكر أن شارك في نزال في أبوظبي، وخسر أمام مايكل تشاندلر ضمن نزالات UFC 257، ولكنه برغم الخسارة يؤكد على تعلقه بدولة الإمارات وإعجابه بمشهد الفنون القتالية المختلطة فيها.

ونتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لم يتمكن هوكر من العودة إلى وطنه، واضطر للبقاء في دبي، حيث كان قادراً على التدريب ورؤية مستوى التطور الذي تشهده الرياضة بشكل مباشر.

ويقول هوكر: لقد بقيت هنا بعد النزال الأخير الذي خضته في أبوظبي، لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، واستفدت من هذه المدة بمواصلة التدريبات المركزة، يمكنك أن تشعر بالأجواء الصاخبة إلى أبعد الحدود هنا، إنه مكان رائع، ويمكن للجميع القدوم والتدريب هنا، لقد كانت تدريبات رائعة، الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً في مجال الفنون القتالية المختلطة.

ومع استعداده لمواجهة خصمه ماخاتشيف صاحب التصنيف الخامس في فئة الوزن الخفيف في نهاية هذا الأسبوع بصالة الاتحاد أرينا بأبوظبي، يعلم هوكر صاحب المركز السادس في التصنيف أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق.

ويقول هوكر: كل شيء يمنحني الطاقة، سواء كان عشرة آلاف أو عشرين ألف شخص يصرخون من أجلك، أو عشرة آلاف أو عشرين ألف شخص يريدون هزيمتك، كلا الأمرين يجعلاني متحمساً بالقدر نفسه، أنا أستمتع بهذه الفرصة مثل أي شيء آخر، الطريقة التي أتعامل بها مع هذه المواجهة هي أنني قادم إلى هنا من أجل الفوز.

وتُقام بطولة UFC 267 يوم بعد غد السبت 30 أكتوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، في العاصمة أبوظبي، وتبدأ المنافسات التمهيدية عند الساعة 6:30 مساءً، والنزالات الرئيسية في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويجمع النزال الأول يان بلاهوفيتش بطل UFC في الوزن الخفيف الثقيل، مع المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يشهد النزال الرئيسي الثاني مواجهةً استثنائية بين كوري ساندهاغن، وبيتر يان حامل اللقب السابق والمصنّف الأول في نزال ضمن فئة الوزن الثقيل، ويعود حمزة تشيماييف لخوض المنافسات مستهلاً مشاركته التي طال انتظارها في مواجهة مع لي جينجليانغ.

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