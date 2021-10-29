رقم قياسي للمكسيكية ماريا في «دبي مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

شهدت الجولة الأولى من منافسات بطولة مونلايت كلاسيك للغولف، والمقدمة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تسجيل المكسيكية ماريا فاسي، رقماً قياسياً، بإحراز نتيجة 63 بـ 9 ضربات أدنى المعدل، متفوقةً بضربة واحدة على منافستها الجنوب أفريقية، لي آن بيس، وتألقت النجمة الصاعدة فاسي، منطلقة من الحفرة 17، وحققت 8 ضربات دون المعدل، ونجحت في إحراز 3 ضربات متتالية دون المعدل، في الحفر 4 إلى 6، وثلاثية أخرى متتالية في الحفر 13 إلى 15، بالإضافة إلى ضربة حاسمة في الحفرة 16.

وقدّمت «لي آن بيس»، بدورها، أداءً مميزاً، وأحرزت نتيجة 64 بضربة افتتاحية، دون المعدل في الحفرة 4، تلتها ضربتان متتاليتان دون المعدل في الحفرتين 8 و9، وضربة ممتازة في الحفرة 10، بالإضافة إلى ثلاث ضربات دون المعدل في الحفر 14 و16 و18، كما تفوقت الألمانية أوليفيا كاون، على السويدية جيسيكا كارلسون، في المنافسة التي جمعتهما بضربة واحدة، وأحرزت نتيجة 65، بـ 7 ضربات دون المعدل.

وأنهت الويلزية ليديا هول، والإنجليزية أليس هيوسون، جولتها بنتيجة 67، محققة خمس ضربات دون المعدل، وحققت آريا جوتانوجارن، الفائزة بلقب الجائزة الكبرى مرتين، والتي تشارك لأول مرة في البطولة، وتخوض أول جولة احترافية تحت الأضواء الكاشفة، نتيجة 68، وأربع ضربات دون المعدل في جولتها.

وتألقت اللاعبة المقيمة في دبي، والمصنفة في فئة المحترفين، بعمر 15 عاماً، كيارا نوجا، على منافِساتها في البطولة، وقدمت أداءً واعداً في البداية، واختتمت جولتها بضربة فوق المعدل.

تفاؤل

وأكدت ماريا فاسي، أنها المرة الأولى التي تشارك فيها في منافسة ليلية، وقالت: استمتعت باللعب على الملعب المميز في دبي، ويعد تسجيل نتيجة 63، من أفضل نتائجي، حيث استطعت معادلة الرقم القياسي المسجل على ملعب فالدو، وأعتقد أنه إنجاز كبير، لكنني أتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي، وأشارت بيس إلى أنها واجهت بعض الصعوبات خلال مباريات البطولة المخصصة للهواة والمحترفين، لكنني سعيدة بأدائي في منافسات اليوم الأول، وأعجبتني الصيغة الليلية للبطولة، خاصةً أنها لا تتطلب مني الاستيقاظ في الصباح الباكر.

إشادة بتشجيع المواطنات

وشاركت في المنافسة لورا ديفيز وكاتريونا ماثيو، قائدة الفريق الفائز بكأس سوليهام، واكتفت اللاعبتان بتحقيق نتيجة 71، وضربة دون المعدل، وقالت لورا ديفيز: «لعبت بشكل جيد حقاً، ولكن حققت نقطة فوق المعدل في الحفرة السابعة عشرة، وأتمنى تحقيق الأفضل في باقي أيام البطولة».

وتحدثت ديفيز عن سعادتها بالتقدم الذي تحرزه دبي في تشجيع لاعبات الغولف الناشئات، بعد مشاركتها مع لاعبات شابات من الإمارات، بجلسة تدريبية خاصة، نظمها اتحاد الإمارات للعبة، وقالت: «يسرني أن أرى اهتمام دبي المتزايد برياضة الغولف. وشاركتُ بجلسة تدريبية جماعية خاصة باللاعبات الناشئات، مع فتيات من الإمارات، وجميع أنحاء المنطقة، وهو نشاط لم يكن موجوداً منذ 15 عاماً، ومن الرائع أن نشهد النمو الذي تحققه دبي، ورياضة الغولف فيها».

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