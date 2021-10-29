ماراثون الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم بكورنيش أبوظبي، الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية أبوظبي بمشاركة 43 دراجة، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وينطلق الماراثون بصورة مختلفة عن النسخ السابقة حيث تم تقسيم المنافسات إلى جولتين صباحية ومسائية، وتبدأ المرحلة الأولى في العاشرة صباحاً لمدة ساعة، بمشاركة فئتي المخضرمين، وفئة سكي واقف، وينطلق السباق المسائي بمشاركة فئة واحدة فقط هي فئة جالس، ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، تعقبها مراسم تتويج الفائزين في كافة الفئات.

ويمثل الماراثون للمشاركين ومحترفي الدراجات المائية تحدياً خاصاً، لا سيما وأنه يركز على لياقة المتسابقين.

وشدد ناصر الظاهري مشرف عام السباق على تطبيق الاجراءات الاحترازية وكشف أن سبب تقسيم فئات السباق لمرحلتين يستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتسابقين للمشاركة في أكثر من فئة وقال في السابق كانت المشاركة تجبر أي متسابق على الدخول بدراجة واحدة وفي إحدى الفئات التي يختارها، ولكن حاليا أصبح المجال مفتوحاً للمشاركة في أكثر من فئة، وأخص بالذكر فئة الواقف والجالس حيث أصبح من المسموح المشاركة في الفئتين، هذا القرار ساهم في رفع عدد الدراجات إلى 43 دراجة بما يصب في مصلحة البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز